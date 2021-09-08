Эксперт объяснил, как избежать сокращения пенсии из-за ошибок

Во избежание некорректного начисления пенсий россиянам следует внимательно проверять оформление предоставляемых в Пенсионный фонд России (ПФР) документов, а также следить за записями в трудовой книжке. Об этом «Рамблеру» заявил кандидат экономических наук Михаил Беляев.

С течением времени пенсионная система в России может меняться, но «в любом случае она всегда будет опираться на два базовых компонента - это стаж работы и деньги, которые получал человек», заявил специалист. При этом он отметил, что такое положение сохранится, «если не будет базового дохода, но мы этот случай не рассматриваем».

«Надо следить за тем, чтобы эти два компонента были абсолютно правильно оформлены. Трудовая книжка содержит все сведения по стажу, и надо периодически проверять, какие там записи. Особенно в тех случаях, когда вы получаете новую должность, переходите с одной работы на другую. Должны быть правильно записаны даты, они должны быть оформлены с подписью и соответствующими печатями. Ваша должность должна быть правильно названа юридически, в трудовую книжку должно быть внесено ее официальное название», - сказал Беляев.

Вместе с тем специалист порекомендовал брать у всех работодателей справки о трудовом стаже, чтобы в будущем избежать проблем с восстановлением точных периодов трудовой деятельности.

«Есть такое понятие как льготный стаж, он касается людей, работающих на особых производствах. За этим тоже надо следить, чтобы все было правильно оформлено. Бывает так, что по некоторым должностям исчисляется льготный стаж, а по другим - нет, хотя сотрудники могут работать на одном и том же предприятии, в одном и том же регионе», - уточнил эксперт.

Говоря о получаемых на работе доходах, Беляев также назвал главным, «чтобы все справки были правильно оформлены». Документы, в которых указаны все отчисления в пенсионный фонд, эксперт посоветовал хранить «в специальной папке в течение многих лет». «Вы не знаете, какие документы и когда вам пригодятся», - сказал он.

«Если вы, помимо основной работы, вы где-то работаете по совместительству, по договорам в другом месте - вы должны четко знать, идут ли отчисления от получаемого дохода в пенсионный фонд», - отметил экономист, добавив, что в подобных случаях могут потребоваться подтверждающие документы.

Беляев посоветовал «не лениться брать эти документы, а если их неохотно выдают - настаивать, чтобы их получить».

В завершение эксперт напомнил об услуге «пенсионный калькулятор», с помощь которой можно контролировать размер будущей пенсии.