Россиянам рассказали, кто может получить повышенную пенсию после смерти супруга

Овдовевшие муж или жена могут претендовать на более высокую пенсию умершего супруга, рассказали в Пенсионном фонде России (ПФР).
Право перейти на пенсию по случаю потери кормильца имеет овдовевший супруг, если он достиг пенсионного возраста или признан инвалидом, то есть является нетрудоспособным.
В ПФР напомнили, что переход на пенсию супруга не всегда выгоден. Во-первых, фиксированная выплата к страховой пенсии по случаю потери кормильца на 50% меньше, чем к пенсии по старости, поэтому овдовевший супруг получит пенсию не в том размере, что была у его мужа или жены. Во-вторых, при переходе на пенсию супруга не полагаются специальные доплаты, например, за северный или сельский стаж. Кроме того, пенсия не повышается при достижении 80-летнего возраста.
В фонде также отметили, что для назначения пенсии по случаю потери кормильца необходимо доказать, что супруг находился на иждивении у умершего родственника. Работающие пенсионеры не могут перейти на пенсию супругов.
Решение о назначении пенсии по потере кормильца можно изменить и снова вернуться к пенсии по старости, добавили в ПФР. Пенсия будет назначена с даты подачи соответствующего заявления в Пенсионный фонд.
Ранее в ПФР назвали категории граждан, которые останутся без страховой пенсии. К таким россиянам относятся индивидуальные предприниматели, самозанятые, россияне, работающие за рубежом, а также адвокаты и нотариусы, занимающиеся частной практикой. В этот список также попали люди, проживающие в России, но на которых не распространяется пенсионное страхование, а также адвокаты с пенсией по выслуге лет или с пенсией по инвалидности.