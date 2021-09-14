Россиянам рассказали, кто может получить повышенную пенсию после смерти супруга

Овдовевшие муж или жена могут претендовать на более высокую пенсию умершего супруга, рассказали в Пенсионном фонде России (ПФР).

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Право перейти на пенсию по случаю потери кормильца имеет овдовевший супруг, если он достиг пенсионного возраста или признан инвалидом, то есть является нетрудоспособным.

В ПФР напомнили, что переход на пенсию супруга не всегда выгоден. Во-первых, фиксированная выплата к страховой пенсии по случаю потери кормильца на 50% меньше, чем к пенсии по старости, поэтому овдовевший супруг получит пенсию не в том размере, что была у его мужа или жены. Во-вторых, при переходе на пенсию супруга не полагаются специальные доплаты, например, за северный или сельский стаж. Кроме того, пенсия не повышается при достижении 80-летнего возраста.

В фонде также отметили, что для назначения пенсии по случаю потери кормильца необходимо доказать, что супруг находился на иждивении у умершего родственника. Работающие пенсионеры не могут перейти на пенсию супругов.

Решение о назначении пенсии по потере кормильца можно изменить и снова вернуться к пенсии по старости, добавили в ПФР. Пенсия будет назначена с даты подачи соответствующего заявления в Пенсионный фонд.