Зарплата почти 3 млн россиян вырастет в 2022 году за счет повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня выше 13,6 тысячи рублей. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин 21 сентября в ходе заседания правительства в режиме видеоконференции, передает ТАСС.
«Со следующего года предлагается установить МРОТ на уровне выше 13 600 рублей. За счет такого решения вырастет заработная плата почти трех млн человек», — цитирует агентство Мишустина.
Напомним, что в декабре 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон об обновленной методике расчета МРОТ и прожиточного минимума с 1 января 2021 года. За основу теперь берется не потребительская корзина, а медианный доход (половина работающих получает больше этой величины, половина — меньше). Законом закрепляется требование о размере МРОТ — он должен быть «не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ на очередной год».
С 1 января 2021 года МРОТ в России составляет 42% медианной зарплаты — 12 792 рубля. Прожиточный минимум установлен на уровне 11 653 рубля. Для трудоспособного населения эта сумма составляет 12 702 рубля, для детей — 11 303 рубля, для пенсионеров — 10 022 рубля.
Проректор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов ранее назвал вполне реальным увеличение минимального размера оплаты труда до 20 тысяч. Однако, по его мнению, для этого должны быть определенные условия. Эксперт считает, что столь резкое увеличение МРОТ должно быть обосновано экономическим ростом, иначе может стать причиной сокращения рабочих мест и «сплющивания» системы оплаты труда внутри организаций.