Зарплата почти 3 млн россиян вырастет в 2022 году за счет повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня выше 13,6 тысячи рублей. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин 21 сентября в ходе заседания правительства в режиме видеоконференции, передает ТАСС.

«Со следующего года предлагается установить МРОТ на уровне выше 13 600 рублей. За счет такого решения вырастет заработная плата почти трех млн человек», — цитирует агентство Мишустина.

Напомним, что в декабре 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон об обновленной методике расчета МРОТ и прожиточного минимума с 1 января 2021 года. За основу теперь берется не потребительская корзина, а медианный доход (половина работающих получает больше этой величины, половина — меньше). Законом закрепляется требование о размере МРОТ — он должен быть «не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ на очередной год».

С 1 января 2021 года МРОТ в России составляет 42% медианной зарплаты — 12 792 рубля. Прожиточный минимум установлен на уровне 11 653 рубля. Для трудоспособного населения эта сумма составляет 12 702 рубля, для детей — 11 303 рубля, для пенсионеров — 10 022 рубля.