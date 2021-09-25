Примерно 67% россиян не укладывается в месячный зарплатный бюджет. Чаще всего людям не хватает около 5 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование аналитического центра университета «Синергия».

Только 33% россиян назвали свою зарплату достаточной для нормальной жизни. Остальным не хватает денег, чтобы дожить до очередной зарплаты.

Почти половина респондентов (49,6%) заявила, что обычно это около 5 тысяч рублей. Еще 20,6% отметили, что испытывают дефицит личного бюджета в 10-15 тысяч рублей. Примерно такой же части респондентов (19,8%) не хватает 20-25 тысяч рублей. Более 30 тысяч рублей не хватает 10%.

Исследование показало, что 27,8% граждан делают накопления.

Большинство (58,7%) каждый месяц откладывает менее 5 тысяч рублей. Еще 22% респондентам удаётся сэкономить 5 - 10 тысяч рублей. Примерно 19% призналось, что кладет в копилку более 15 тысяч рублей

Чаще всего люди копят деньги на покупку техники, ремонт, отдых, автомобиль, непредвиденные расходы, квартиру, образование детей и жизнь после пенсии.

Исследование прошло в сентябре. Участвовало 5 тысяч россиян старше 18 лет во всех регионах страны.