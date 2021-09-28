Названы необязательные к оплате услуги ЖКХ

Зачастую происходит так, что жильцы платят повторно за услуги, которые уже включены в обязанности управляющей компании (УК) и оплачены через ежемесячные платежи по квитанции, заявил генеральный директор ПАО «Городские инновационные технологии» Сергей Минко. При этом в беседе с агентством «Прайм» он уточнил, что в действительности никаких бесплатных услуг ЖКХ нет – жильцы платят за все, что делает управляющая компания.

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За то, что находится вне квартир жителей дома, отвечает управляющая компания. В квитанции уже входят уборка, текущий ремонт лестничных клеток, придомовой территории, чердаков и подвалов. Обязанности УК ограничиваются тарифами и согласованным заранее планом текущего ремонта, заявил Минко.

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«То есть, возможно, в вашем подъезде и нужно поменять окна и, действительно, это обязанность управляющей компании, но сделает она это только тогда, когда соберет необходимые деньги по тарифу текущего ремонта и только в рамках утверждаемого на год вперед плана ремонта. Поэтому жителям необходимо активно взаимодействовать с управляющими компаниями при формировании этого плана», – пояснил он.

Как отмечается, некоторые системы внутри квартиры также являются общедомовым имуществом. Речь идет о батареях, системах вентиляции и водоотведения, газовых трубах до вентиля. За их ремонт и замену на новые платить не нужно – это учтено в тарифах. Однако УК принимает решение, какая батарея будет установлена.

Все эти пункты прописаны в договоре между жильцами и УК, который заключается после общего собрания, однако в большинстве случаев граждане его не читают, отметил генеральный директор ПАО «Городские инновационные технологии». Если внимательно читать договор, то можно обнаружить другие услуги, оплаченные за счет тарифов, включенных в квитанцию. Например, услуги паспортного стола. Если это обязательство есть в договоре, то УК обязана осуществлять данную услугу бесплатно, подсказал Минко.