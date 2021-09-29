Куда инвестировать, чтобы избежать инфляции? Советы эксперта

Чтобы сохранить денежные средства в период роста инфляции следует вкладывать деньги в фондовый рынок и недвижимость, а не хранить их на депозите или просто "под подушкой". Таким советом поделился с "Рамблером" управляющий партнер Экспертной группы Veta Илья Жарский.
"Если слепо по старинке хранить денежные средства в «домашнем» сейфе или стеклянной банке, да или даже просто на карточном депозите в мобильном банке или на счету, то деньги в любом случае будут обесцениваться – так можно терять до 10-15% в год от их стоимости, а если учитывать, что телефонные мошенники регулярно придумают новые способы краж средств граждан с банковских карт, то по итогам года можно еще и не досчитаться крупных сумм"
Во словам эксперта, цены на недвижимость во многих российских регионах продолжили свой рост даже несмотря на пандемию, что делает этот рынок хорошим вариантом для инвесторов, обладающих первоначальным капиталом.
"Можно было бы серьезно присмотреться к покупке инвестиционного жилья – т.е квартиры в новостройке так как, во-первых есть выгодные варианты по семейной ипотеке, а во-вторых – недвижимость за последний год сильно взлетела в цене – примерно 10-15% от первоначальной стоимости за год и этот тренд, я уверен, будет продолжаться"
Для тех же, кто не имеет крупных накоплений, Жарский предлагает обратиться к фондовому рынку, который предлагает массу безопасных и доходных вариантов. А вот доходность депозитов, и так редко превышающая уровень инфляции, в 2022 году дополнительно понизится из-за изменений в законодательстве.
"Налоговое законодательство предполагает обложение налогом с 22 года, получаемых по банковскому депозиту процентов, если сумма на счету более 1 млн руб (13% по году)"
В целом, Жарский отмечает, что инфляционный вопрос сейчас довольно болезненно отражается на экономической жизни россиян, а реальные показатели инфляции отличаются от данных Росстата.
"Если сравнивать официальные данные Росстата по инфляции, и так называемую «наблюдаемую» инфляцию (оценка самого населения), то она будет сильно расходиться в значениях - по данным Росстата, например, уровень инфляции на потребцены повысился на 4,9% за год, в среднем оценка варьируется в пределах 7% по году. Мы придерживаемся мнения, что инфляция в стране растет опережающими темпами и полагаю в реальности опережает даже 10% барьер так как мы по-прежнему во многом зависим от импортных составляющих во многих областях промышленности.
РБК со ссылкой на материалы портала "Работа.ру" опубликовал материал, посвященный основным товарам и услугам, на которых предпочитают экономить россияне в последнее время. По результатам опроса, 58% респондентов заявили, то экономят на одежде и обуви, 53% стали реже ходить в развлекательные заведения, кафе и рестораны, 33% реже заказывают готовую еду и передвигаются на такси. Многие заявили, то отказались от покупок абонементов в фитнес-центрах, клининга и платных курсов.