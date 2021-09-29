Куда инвестировать, чтобы избежать инфляции? Советы эксперта

"Если слепо по старинке хранить денежные средства в «домашнем» сейфе или стеклянной банке, да или даже просто на карточном депозите в мобильном банке или на счету, то деньги в любом случае будут обесцениваться – так можно терять до 10-15% в год от их стоимости, а если учитывать, что телефонные мошенники регулярно придумают новые способы краж средств граждан с банковских карт, то по итогам года можно еще и не досчитаться крупных сумм"