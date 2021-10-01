Как новичку войти на рынок. 7 советов начинающим трейдерам

В последнее время инвестиции и игра фондовом рынке становятся все более популярны среди россиян. Это неудивительно - пандемия сильно ударила по экономике, инфляция ускорилась, и многие сейчас обратились к фондовому рынку как дополнительному способу заработка и сохранения своих капиталов.

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"Рамблер" поговорил с главным аналитиком "Алор Брокер" Алексеем Антоновым , который подготовил несколько простых советов, которые позволят сохранить и преумножить ваши инвестиции.

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1. Не гонитесь сразу за большими дивидендами.

Для начала, не следует ждать больших заработков, первая цель начинающего — не потерять свои вложения.

«Риск потери связан, прежде всего, с эмоциями — средний частный инвестор крайне негативно переживает убытки, и спешит их зафиксировать, а также слишком нетерпелив, когда появляется первая прибыль, в итоге выходит из рынка слишком рано»

2. Много учитесь. Ориентируйтесь на аналитику, проверенные новости, вообще много читайте и изучайте рынок. Инвестиции - огромное море, нырять в которое надо только с холодной головой.

«Успешный инвестор — в какой-то мере перестает быть человеком, поскольку не подвержен эмоциям, и способен следовать своей стратегии инвестирования, неуклонно, просто «лететь по приборам», как опытный летчик. «Приборы» в данном случае — это индикаторы технического анализа и новости, которые подлежат анализу фундаментальному»

Задача первого года — не потерять вложения и хотя бы на несколько процентных пунктов обыграть уровень инфляции разобраться в механиках торгового терминала, научиться находить момент для входа в рынок.

3. Не бойтесь неудач. В первый год может не подвернуться хорошего момента для удачного входа на рынок. Все зависимости от того, какой временной период инвестирования вы рассматриваете. Главное тут - потратить время на обучение, стараться не потерять стартовый капитал и выйти на уровень дохода, превышающий инфляцию.

4. Не пытайтесь играть на коротких промежутках. Начинающему инвестору стоит ориентироваться на долгосрочные вложения, не стоит пытаться играть на коротких колебаниях - только запутаетесь.

«Я бы рекомендовал вообще не смотреть на графики, временной интервал которых ниже 4-часового. У начинающего должны быть открыты 3 экрана: недельный график, дневной, 4-х часовой. Вхождение в позицию должно происходить в сторону тренда на недельном и на дневном таймфрейме, и только если на 4-х часовом вы видите торговый сигнал. Видите, а не воображаете, что он «вот-вот сейчас появится», - заявил Антонов

5. Постарайтесь войти в наиболее дивидендные акции во время коррекции. Начинающему инвестору можно отобрать дивидендные акции, и ждать, когда на всем рынке будет масштабная коррекция, чтобы собрать из них портфель: в дальнейшем можно будет рассчитывать и на рост курсовой стоимости, и на дивидендные выплаты.

«Приготовьтесь, откройте брокерский счет, умейте ждать, составьте таблицу наиболее интересных дивидендных бумаг и постарайтесь купить их как можно дешевле. Коррекция на рынке, панические продажи — это ваш шанс», - рекомендует Антонов.

6. Не стесняйтесь. Война и вредные привычки приносят хорошую прибыль во все времена. Алексей Антонов рекомендует мониторить ситуацию с военными компаниями крупнейших западных государств, а также рынок табачной и алкогольной продукции.

"Многие сочтут такой подход неэтичным, но военный бюджет США бьет рекорды и позволит вам заработать. А табачные и алкогольные компании больше зарабатывают во времена локдаунов и самоизоляции, как это ни прискорбно"