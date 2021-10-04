Копить нельзя тратить: эксперты объяснили бессмысленность депозитов

В большинстве банков проценты по вкладам сейчас находятся ниже уровня инфляции. "Рамблер" поговорил с экспертами-финансистами, чтобы понять, столкнется ли российская банковская система с массовым оттоком средств вкладчиков.

Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов считает, что россияне вряд ли начнут массово забирать деньги со счетов, так как большинство населения не готово к инвестированию в менее надежные активы.

"Массового оттока из вкладов мы не ожидаем, так как серьезной альтернативы вкладам нет, большинство населения не готово вкладываться в более рискованные финансовые инструменты, которые не страхуются государством", - сообщает Сергей Суверов.

Впрочем, он не исключает того, что инфляция спровоцирует некоторый рост потребления.

"Население скорее всего будет вынуждено меньше сберегать и увеличить потребление, в том числе за счет покупки товаров длительного пользования", - говорит Сергей Суверов.

Главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов, наоборот, считает отток средств населения из банков тенденцией, которая уже видна.

"Думаю, массовый исход вкладчиков из банковских депозитов вполне реален и уже начался, так по данным за январь-июнь текущего года банки уже столкнулись с оттоком средств населения, в целом по сектору объем средств сократился на 0,8%, в банках из топ-30 по объему средств населения отрицательная динамика более выражена", - сообщает Сергей Суверов.

Антонов отметил, что не видит перспектив по части роста ставок по депозитам даже несмотря на рост ставки рефинансирования. По его словам, это может стать причиной того, что ситуация с оттоком денег с вкладов по итогам года будет усугубляться. Дополнительным фактором он назвал изменения в налоговом законодательстве.

"Дополнительным негативный фактор - налоговая политика. Процентный доход по вкладам россиян свыше 1 млн руб независимо от того, разбросаны они по банкам или лежат на одном и том же счете, теперь облагаются налогом в 13% что не стимулирует населения держать их на счетах», - комментирует Сергей Суверов.

По словам эксперта, часть средств населения уже начало выпускать в оборот на покрытие текущих расходов. Более обеспеченные граждане также будут вкладывать деньги либо в фондовый рынок, либо приобретать высоколиквидную недвижимость.

"Ремонты, покупка долгоиграющих сезонных товаров, сборы детей в школы/сады никто не отменял, а учитывая, что неофициальная инфляция в два или больше раза превышает официальную, денежные средства расходуются с большой скоростью, еще один стимул распечатать кубышку – удорожание кредитов и более жесткий скоринг со стороны кредиторов" , - говорит Сергей Суверов.