Россиян предостерегли от покупки  подешевевшего евро

"В целом, можно увеличивать валютные позиции - у рубля крепкий фон - цены на газ высокие, цены на нефть растут. Но я думаю, что с конца года глобальные рынки будут больше внимания уделять теме повышения ключевой ставки. И поскольку наш ЦБ ее уже поднял, может возникнуть опасение, что у него будет ограниченная возможность защищать валюту, если будет отток капитала, связанный с ростом долларовых ставок"