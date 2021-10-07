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Эксперт спрогнозировал укрепление рубля

Роман Кирьянов
29 минут назад

Курс рубля может укрепиться до 71 рубль за доллар на фоне сохраняющегося дефицита на рынке нефти. Таким прогнозом с "Рамблером" поделился инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.

Эксперт спрогнозировал укрепление рубля
Фото: ТАССТАСС

"Дефицит на рынке нефти сохраняется, и она скорее всего будет колебаться в районе 80 долл. за баррель. Такая ситуация позитивна для рубля, и он может продолжить умеренный рост, возможно до 71 руб. за доллар", - заявил Сергей Суверов.

По мнению Суверова, позитив на энергетическом рынке сохранится даже в случае коррекции нефтяных цен в сторону их уменьшения, поскольку более низкая цена благотворно скажется на общем постпандемийном оживлении экономики.

"Укрепление рубля происходит несмотря на коррекцию цен на нефть. Кроме того, снижение цен на нефть позитивно для мировой экономики, столкнувшейся с угрозой энергетического кризиса", - сообщил Сергей Суверов.

Эксперт также отмечает, что возможное согласование повышения лимита госдолга в США увеличивает общий аппетит к рискованным активам по всему миру, в том числе и к инвестициям в рублевые активы.

Курс доллара на Московской бирже на 14:16 мск составил 71,98 рубля. Таким образом, американская валюта упала ниже 72 рублей впервые с июня этого года.

Личный счет,Сергей Суверов,Московская биржа,
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