Россияне начали отказываться от наличных

Российские банкиры подсчитали, что 10% граждан полностью отказались от платежей наличными. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на социологическое исследование Райффайзенбанка.
«10% россиян полностью отказались от наличных. Для подавляющего большинства (97%) переход на безналичные расчеты — это вопрос удобства», - рассказали в банке.
Там отметили, что еще 37% россиян считают безналичные платежи более гигиеничными, а 31% — более безопасными.
Стимулами к отказу от наличных стали переход на гаджеты с функцией бесконтактной оплаты (23% опрошенных), владение картой с кешбэком (21%) и запуск Системы быстрых платежей (10%).
Кроме того, 10% заявили, что электронные платежи снижают риск заражения во время пандемии.
«Клиенты уже сегодня предпочитают цифровые способы оплаты покупок, и их доля среди всех транзакций несомненно будет расти в будущем», - заявили аналитики.
По данным Банка России, доля безналичных платежей в РФ в прошлом году составила около 70%. Регулятор планирует увеличить эту долю до 75% в 2023 году.
Ранее сообщалось, что ЦБ РФ запросил у участников платежного рынка данные о переводах средств с карты на карту.