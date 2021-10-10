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Россияне начали отказываться от наличных

Майк Габриелян
1 час назад

Российские банкиры подсчитали, что 10% граждан полностью отказались от платежей наличными. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на социологическое исследование Райффайзенбанка.

Россияне начали отказываться от наличных
Фото: ТАССТАСС

«10% россиян полностью отказались от наличных. Для подавляющего большинства (97%) переход на безналичные расчеты — это вопрос удобства», - рассказали в банке.

Там отметили, что еще 37% россиян считают безналичные платежи более гигиеничными, а 31% — более безопасными.

Стимулами к отказу от наличных стали переход на гаджеты с функцией бесконтактной оплаты (23% опрошенных), владение картой с кешбэком (21%) и запуск Системы быстрых платежей (10%).

Кроме того, 10% заявили, что электронные платежи снижают риск заражения во время пандемии.

«Клиенты уже сегодня предпочитают цифровые способы оплаты покупок, и их доля среди всех транзакций несомненно будет расти в будущем», - заявили аналитики.

По данным Банка России, доля безналичных платежей в РФ в прошлом году составила около 70%. Регулятор планирует увеличить эту долю до 75% в 2023 году.

Ранее сообщалось, что ЦБ РФ запросил у участников платежного рынка данные о переводах средств с карты на карту.

Личный счет,Центральный банк России,
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