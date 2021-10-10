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Россиян с валютными накоплениями предупредили об опасности

Ювелина Бернст
1 час назад

Россияне, которые имеют накопления в иностранной валюте, рискуют потерять их, предупредил экономист Михаил Делягин. Об этом сообщает Deita.ru со ссылкой на YouTube-канал «Аудиостатьи».

Россиян с валютными накоплениями предупредили об опасности
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Делягин объяснил, что в ближайшие полгода мир может войти в зону высокой экономической турбулентности, когда на всех рынках будет наблюдаться высокая волатильность. Это может заметно отразиться на нерублевых накоплениях, предупредил эксперт.

В связи с этим он призвал россиян сменить стратегию заработка на стратегию минимизации рисков и выбрать валюту для сбережений, исходя не из потенциала роста, а из устойчивости к кризисам.

Самыми надежными в данном случае являются европейские национальные валюты, но не евро, утверждает экономист.

Начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев ранее рассказал, что накопления выгоднее всего диверсифицировать следующим образом: по 40% портфеля хранить в рублях и долларах, а 20% - в евро. Из нестандартных резервных валют Евстифеев рекомендовал обратить внимание на английский фунт.

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