Россиян с валютными накоплениями предупредили об опасности

Россияне, которые имеют накопления в иностранной валюте, рискуют потерять их, предупредил экономист Михаил Делягин. Об этом сообщает Deita.ru со ссылкой на YouTube-канал «Аудиостатьи».
Делягин объяснил, что в ближайшие полгода мир может войти в зону высокой экономической турбулентности, когда на всех рынках будет наблюдаться высокая волатильность. Это может заметно отразиться на нерублевых накоплениях, предупредил эксперт.
В связи с этим он призвал россиян сменить стратегию заработка на стратегию минимизации рисков и выбрать валюту для сбережений, исходя не из потенциала роста, а из устойчивости к кризисам.
Самыми надежными в данном случае являются европейские национальные валюты, но не евро, утверждает экономист.
Начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев ранее рассказал, что накопления выгоднее всего диверсифицировать следующим образом: по 40% портфеля хранить в рублях и долларах, а 20% - в евро. Из нестандартных резервных валют Евстифеев рекомендовал обратить внимание на английский фунт.