Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+11° в 
Пробки 4 балла
USD 71.99EUR 83.12BRENT 84.24
Войти в почту

Россиянам назвали способ увеличить пенсию

Мария Иванова
1 час назад

Эксперт по пенсионным вопросам Сергей Звенигородский напомнил, что вдова или вдовец могут получать пенсию умершего супруга вместо своей, если сочтут это более выгодным. Об этом сообщает радио Sputnik.

Россиянам назвали способ увеличить пенсию
Фото: ТАССТАСС

Речь идет о пенсии по потере кормильца: на нее имеет право овдовевший супруг, достигший пенсионного возраста или имеющий инвалидность.

В Пенсионном фонде России (ПФР) ранее объясняли, что фиксированная выплата к страховой пенсии по потере кормильца на 50 процентов меньше, чем к пенсии по старости. Поэтому овдовевший супруг получит не в точности такую же пенсию, какая была у его мужа или жены.

Надбавка в 25%: кому поднимут пенсии

Звенигородский отметил, что для перехода на пенсию умершего супруга необходимо запросить в ПФР данные о размере его накопленной страховой пенсии.

«Если пенсия мужа окажется выше той, что она получает, то жена имеет право написать заявление о переходе на пенсию мужа. Но она будет не стопроцентная, которая должна была быть у мужа», - подчеркнул эксперт.

Для назначения пенсии по потере кормильца необходимо доказать, что супруг находился на иждивении на дату смерти или потерял источник средств к существованию. У работающих овдовевших пенсионеров нет прав на такую пенсию.

При переходе на пенсию супруга также не полагаются доплаты (повышение фиксированной выплаты) – за северный или сельский стаж, кроме того, пенсия не повышается при достижении 80-летнего возраста.

Личный счет,Пенсионный фонд РФ,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители