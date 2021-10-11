Россиянам назвали способ увеличить пенсию

Эксперт по пенсионным вопросам Сергей Звенигородский напомнил, что вдова или вдовец могут получать пенсию умершего супруга вместо своей, если сочтут это более выгодным. Об этом сообщает радио Sputnik.

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Речь идет о пенсии по потере кормильца: на нее имеет право овдовевший супруг, достигший пенсионного возраста или имеющий инвалидность.

В Пенсионном фонде России (ПФР) ранее объясняли, что фиксированная выплата к страховой пенсии по потере кормильца на 50 процентов меньше, чем к пенсии по старости. Поэтому овдовевший супруг получит не в точности такую же пенсию, какая была у его мужа или жены.

Звенигородский отметил, что для перехода на пенсию умершего супруга необходимо запросить в ПФР данные о размере его накопленной страховой пенсии.

«Если пенсия мужа окажется выше той, что она получает, то жена имеет право написать заявление о переходе на пенсию мужа. Но она будет не стопроцентная, которая должна была быть у мужа», - подчеркнул эксперт.

Для назначения пенсии по потере кормильца необходимо доказать, что супруг находился на иждивении на дату смерти или потерял источник средств к существованию. У работающих овдовевших пенсионеров нет прав на такую пенсию.