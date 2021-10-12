Эксперт прокомментировал проект о блокировке счетов и карт россиян на 10 дней

"Предусматриваемый административный механизм приостановления операций по счету с необходимым последующим судебным подтверждением позволит обеспечить соблюдение прав граждан в тех случаях, когда принятые меры окажутся необоснованными, - пояснил он. - И это тоже правильно".

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Нельзя не отметить, что для банков данная категория операций станет еще одной проблемой, требующей ручного администрирования, учитывая и устанавливаемые социальные минимумы разрешенных видов операций по блокированным счетам, и необходимость детального информирования клиента о содержании принятого госорганом решения о блокировке, считает Емелин.

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К сожалению, проект никак не решает вопрос с полномочиями самих банков по оперативному противодействию выявленным случаям переводов без согласия клиентов, добавил он.

"Схожие проблемы оперативной блокировки счетов клиентов банкиры уже много раз обсуждали - в связи с хищениями денежных средств, - рассказал "РГ" зампред комиссии Торгово-промышленной палаты по цифровым финансовым технологиям Тимур Аитов. - Идей было много, но и вопросов без ответа осталось тоже много. Как поступать если произошла ошибка и заблокирован счет честного человека? Кто и в какой форме должен нести ответственность за это? Не появятся ли злоупотребления с этими блокировками? И т.д. Насколько быстро должны выполняться сами блокировки счетов? Дело в том, что преступники способны за секунды разослать многомиллионные суммы с того или иного счета веерной рассылкой своим "спящим дропам" . Вернуть деньги потом невозможно и блокировка теряет смысл".

Ранее "РГ" сообщала, что документ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия финансированию терроризма и (или) иных противоправных деяний"опубликован на regulation.gov.ru. Среди других причин для блокировке в законопроекте обозначены: нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, незаконный оборот наркотиков и психотропных веществ.

"При этом такое решение может быть принято только в нетерпящих отлагательства случаях, а являющиеся основанием для принятия указанного решения и имеющиеся в распоряжении уполномоченных государственных органов сведения должны быть "достаточными, предварительно подтвержденными и задокументированными", - говорится в пояснительной записке к документу.

Решение о приостановке операций по счету или карте будет приниматься ограниченной категорией должностных лиц, в которую предлагается включить руководителей федеральных органов исполнительной власти и их заместителей (МВД России, ФСБ России, Росфинмониторинг), а также отдельных руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (МВД России, ФСБ России). Кроме того, проект предусматривает обязательное уведомление в течение 24 часов Генерального прокурора Российской Федерации, его заместителя или иного подчиненного ему соответствующего прокурора о принятом решении о приостановлении операций, указано в пояснительной записке.

Проект предусматривает возможность дальнейшего приостановления операций по банковским счетам и картам после окончания 10-дневного срока по решению уполномоченных государственных органов только путем вынесения соответствующего судебного решения.

Для оперативного исполнения принятых решений о приостановлении операций или в случае отмены таких решений проект закрепляет механизм доведения информации до сведения банков Росфинмониторингом в электронном виде. Такой механизм аналогичен действующему правовому механизму доведения до кредитных организаций перечня террористов. Причем, в случае отмены решения о приостановлении операций, предусматривается незамедлительное информирование Росфинмониторинга и последующее доведение информации об этом до банков.

Также для обеспечения защиты прав граждан, по счетам и картам которых приостановлены операции, проект предусматривает их иноформирование, возможность назначения судом ежемесячной выплаты, установления перечня транзакций, на которые не распространяется решение суда о приостановлении расходных операций (оплата труда, уплата налогов, сборов, штрафов, оплата коммунальных платежей и т.п.).