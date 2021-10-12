МВД и ФСБ смогут блокировать переводы россиян без суда

Росфинмониторинг разработал законопроект, по которому счета и банковские карты россиян смогут блокировать на 10 дней во внесудебном порядке. Решение о блокировке будут принимать МВД и ФСБ. Основанием могут стать подозрения в продаже наркотиков, отмывании денег или финансировании терроризма. Но закрытие доступа к счетам сможет опротестовать генпрокурор, если усмотрит в действиях силовиков нарушения законодательства.

Фото: ТАСС ТАСС

Документ Росфинмониторинга появился на официальном портале проектов нормативных актов. В нём говорится, что решение о блокировке счетов и банковских карт граждан сможет принимать ограниченный круг силовиков: главы МВД и ФСБ, их заместители, отдельные руководители этих ведомств в регионах и руководство Росфинмониторинга.

Основанием для блокировки может стать подозрение в

- отмывании денег,

- финансировании терроризма,

- атаке на транспортную или социальную инфраструктуру,

- незаконном обороте наркотиков и психотропных веществ.

Ответственные структуры в течение суток должны уведомить о блокировке генпрокурора или его заместителя, следует из документа. Глава надзорного ведомства вправе опротестовать закрытие счетов. На рассмотрение протеста будет отведено 48 часов.

Также законопроект предполагает, что блокировка может длиться не только 10 дней, — при необходимости срок смогут продлить, но для этого понадобится одобрение суда.

В отдельных случаях суд сможет назначить ежемесячные выплаты человеку, чьи счета заблокировали силовики. Также владелец заблокированного счёта сможет через суд установить перечень транзакций, на которые не будет распространяться блокировка: оплата труда, уплата налогов, сборов, штрафов, оплата услуг ЖКХ и т. д.