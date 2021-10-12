В Союзе адвокатов России оценили законопроект о блокировке карт

«У нас этими чрезвычайными мерами вымощена дорога в ад. И не только у нас: в Америке драконовские законы приняты, в Европе и в России, при том, что терроризм — это тот монстр, которого последние несколько лет никто в глаза не видел», — приводятся в материале слова адвоката.