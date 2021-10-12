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В Союзе адвокатов России оценили законопроект о блокировке карт

Елена Прошина
42 минуты назад

Президент Союза адвокатов России Игорь Трунов назвал идею блокировать банковские карты и счета по решению ФСБ и МВД, содержащуюся в законопроекте Росфинмониторинга — «чрезвычайшиной», сообщает NEWS.ru.

В Союзе адвокатов России оценили законопроект о блокировке карт
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам законопроект плох тем, что не подкреплен действительностью. Трунов предложил вместо принятия «драконовских законов» стимулировать профилактическую работу правоохранительных органов.

«У нас этими чрезвычайными мерами вымощена дорога в ад. И не только у нас: в Америке драконовские законы приняты, в Европе и в России, при том, что терроризм — это тот монстр, которого последние несколько лет никто в глаза не видел», — приводятся в материале слова адвоката.

При этом Трунов уверен, что вероятность принятия законопроекта мала. В свою очередь в Росфинмониторинге NEWS.ru заявили, что главным критерием определения ситуации, при котором будет блокироваться карта, является возможный вред — вероятность наступления общественно опасных последствий противоправных деяний.

«Если такой вред будет существенным, непосредственно влиять на безопасность государства и общества, а решение о приостановлении операций сможет его предотвратить (не допустить совершение террористического акта, пресечь поставку крупной партии наркотиков и т.п.), то ситуация будет рассматриваться, как "не терпящая отлагательств", — пояснили в ведомстве.

Напомним, что ранее Росфинмониторинг разработал законопроект, по которому ФСБ и МВД России могут дать право принимать решения о блокировке денежных переводов россиян на срок до 10 дней без решения суда по подозрению в финансировании терроризма или не согласованных с властями митингов.

Личный счет,Игорь Трунов,Росфинмониторинг,ФСБ,МВД,
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