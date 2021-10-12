В Союзе адвокатов России оценили законопроект о блокировке карт

Президент Союза адвокатов России Игорь Трунов назвал идею блокировать банковские карты и счета по решению ФСБ и МВД, содержащуюся в законопроекте Росфинмониторинга — «чрезвычайшиной», сообщает NEWS.ru.
По его словам законопроект плох тем, что не подкреплен действительностью. Трунов предложил вместо принятия «драконовских законов» стимулировать профилактическую работу правоохранительных органов.
«У нас этими чрезвычайными мерами вымощена дорога в ад. И не только у нас: в Америке драконовские законы приняты, в Европе и в России, при том, что терроризм — это тот монстр, которого последние несколько лет никто в глаза не видел», — приводятся в материале слова адвоката.
При этом Трунов уверен, что вероятность принятия законопроекта мала. В свою очередь в Росфинмониторинге NEWS.ru заявили, что главным критерием определения ситуации, при котором будет блокироваться карта, является возможный вред — вероятность наступления общественно опасных последствий противоправных деяний.
«Если такой вред будет существенным, непосредственно влиять на безопасность государства и общества, а решение о приостановлении операций сможет его предотвратить (не допустить совершение террористического акта, пресечь поставку крупной партии наркотиков и т.п.), то ситуация будет рассматриваться, как "не терпящая отлагательств", — пояснили в ведомстве.
Напомним, что ранее Росфинмониторинг разработал законопроект, по которому ФСБ и МВД России могут дать право принимать решения о блокировке денежных переводов россиян на срок до 10 дней без решения суда по подозрению в финансировании терроризма или не согласованных с властями митингов.