6 любимых товаров москвичей, которые можно позволить себе на прожиточный минимум

Прожиточный минимум в Москве с 1 января 2022 года составит 18 тыс. 714 рублей на душу населения. Соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

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"Рамблер" решил посчитать, какие товары из потребительской корзины среднего москвича можно купить на эту сумму, а главное - в каком количестве.

1. По данным мэрии, столичным транспортом пользуются более 69% москвичей, которые в год совершают более 5,6 млрд поездок. Тем отраднее, что на 18 тыс. 714 рублей прожиточного минимума вы можете позволить себе 445 поездок по карте "Тройка".

2. По данным московского Дептранса, средняя поездка на такси в 2021 году обходится жителю столицы в 432 рубля. На прожиточный минимум, таким образом, можно прокатиться с ветерком 43 раза. Хоть каждый день.

3. Как заявил в эфире "Москва 24" гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев, каждый москвич съедает каждый год почти 75 кг мяса. Средняя цена говядины в Москве колеблется в районе 500 рублей за кг, свинины - около 320 рублей. Таким образом, прожиточный минимум превращается в 37 кг говядины или 58 кг свинины.

4. А вот картошка в России стабильно дорожает весь 2021 год. При стоимости 50 - 70 рублей за килограмм на прожиточный минимум вы сможете купить от 267 до 374 кг "второго хлеба". Несмотря на подорожание, хватит этого на всю зиму.

5. Поход в кинотеатр уже не первое десятилетие является одной из самых излюбленных форм досуга москвичей. На прожиточный минимум вы сможете купить себе и друзьям 18 билетов на свежую экранизацию культового романа "Дюна" Френка Герберта, снятую не менее культовым режиссером-визионером Дени Вильневом. Показ пройдет в формате IMAX 3D, так что не забудьте взять очки на входе в зал.