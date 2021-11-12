В ПФР предупредили о задержках в выплате пенсии

В случае предоставления неполного пакета документов для оформления выплат россияне столкнутся с задержкой пенсий. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на Пенсионный фонд России.

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«Чтобы пенсия была назначена без задержек, предпенсионеру нужно обратиться в Пенсионный фонд и предоставить пакет документов, подтверждающих его пенсионные права. После этого будет проведена предварительная оценка всех документов, в результате которой будет сделан вывод о достаточности или недостаточности пенсионных прав», — заявили в ПФР.

Ранее в Пенсионном фонде РФ заявили, что россияне могут перестать получать регулярные пенсионные выплаты по четырем причинам. В частности, гражданин может лишиться пенсии, если он не получает положенную ему сумму в течение шести месяцев. Пенсия также может быть отменена, если инвалид в установленные сроки не пройдет переосвидетельствование в государственном учреждении медико-социальной экспертизы. Третья причина связана с окончанием срока действия вида на жительство. Речь идет об иностранных гражданах и лицах без гражданства. Последняя причина касается тех, кому начисляют пенсию по потере кормильца. После 18 лет гражданин должен предоставить документ, который подтверждает его очное обучение.

Также стало известно о сроке подачи заявления о переносе пенсионных накоплений граждан из ПФР (Пенсионный фонд России) в НПФ (негосударственный пенсионный фонд) и обратно, а также о переводе денег из одного НПФ в другой. Это можно будет сделать до 1 декабря 2021 года.