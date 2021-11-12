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В ПФР предупредили о задержках в выплате пенсии

Лера Букина
1 час назад

В случае предоставления неполного пакета документов для оформления выплат россияне столкнутся с задержкой пенсий. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на Пенсионный фонд России.

В ПФР предупредили о задержках в выплате пенсии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Чтобы пенсия была назначена без задержек, предпенсионеру нужно обратиться в Пенсионный фонд и предоставить пакет документов, подтверждающих его пенсионные права. После этого будет проведена предварительная оценка всех документов, в результате которой будет сделан вывод о достаточности или недостаточности пенсионных прав», — заявили в ПФР.

Ранее в Пенсионном фонде РФ заявили, что россияне могут перестать получать регулярные пенсионные выплаты по четырем причинам. В частности, гражданин может лишиться пенсии, если он не получает положенную ему сумму в течение шести месяцев. Пенсия также может быть отменена, если инвалид в установленные сроки не пройдет переосвидетельствование в государственном учреждении медико-социальной экспертизы. Третья причина связана с окончанием срока действия вида на жительство. Речь идет об иностранных гражданах и лицах без гражданства. Последняя причина касается тех, кому начисляют пенсию по потере кормильца. После 18 лет гражданин должен предоставить документ, который подтверждает его очное обучение.

Россиянам назвали способ повышения пенсий

Также стало известно о сроке подачи заявления о переносе пенсионных накоплений граждан из ПФР (Пенсионный фонд России) в НПФ (негосударственный пенсионный фонд) и обратно, а также о переводе денег из одного НПФ в другой. Это можно будет сделать до 1 декабря 2021 года.

В начале ноября первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Елена Перминова заявила, что в ходе подготовки к обсуждению проекта федерального бюджета на 2022 год во втором чтении будут просчитывать повышение пенсий и пособий на уровень инфляции, близкий к фактическому.

Личный счет,Елена Перминова,Пенсионный фонд РФ,Совет Федерации,
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