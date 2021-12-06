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1 час назад

Верховный суд РФ принял решение по пенсиям банкротов

Если пенсионер признан банкротом, то он все равно будет получать страховую пенсию. Выплату страховой пенсии банкроту должны осуществлять по волеизъявлению гражданина, сообщили в Верховном суде РФ (ВС).

Верховный суд принял важное решение по пенсиям
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Указанные изменения в Закон о страховых пенсиях были внесены законодателем с целью установления ясности в правовом регулировании вопроса о выплате и доставке страховой пенсии гражданину, признанному банкротом, учитывая различную судебную практику по данному вопросу, а также с целью защиты его права на своевременное и в полном объеме получение страховой пенсии по старости», — говорится в сообщении ВС.

Как отмечает РАПСИ, до этого суды решили, что пенсия, выплачиваемая должнику–гражданину после введения процедуры продажи его имущества, подлежит включению в конкурсную массу, права на распоряжение которой принадлежат исключительно финансовому управляющему.

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В суд ранее обратился финансовый управляющий имуществом должника Владимира Воробьева. Речь шла о незаконности действий Пенсионного фонда по поводу пенсионных выплат гражданина на счет исправительного учреждения и обязательстве возвратить перечисленные денежные средства с сентября 2019 года на специально открытый расчетный счет. Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск, однако ответчик в связи с несогласием обратился в ВС РФ.

Ранее сообщалось, что в России изменятся правила выплат пенсий, которые будут действовать с 2022 года. Так, с 1 января пенсионеров, признанных банкротами, освободят от удержания из выплат.

Личный счет,Владимир Воробьев,РАПСИ,
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