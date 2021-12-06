Верховный суд принял важное решение по пенсиям

Если пенсионер признан банкротом, то он все равно будет получать страховую пенсию. Выплату страховой пенсии банкроту должны осуществлять по волеизъявлению гражданина, сообщили в Верховном суде РФ (ВС).

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«Указанные изменения в Закон о страховых пенсиях были внесены законодателем с целью установления ясности в правовом регулировании вопроса о выплате и доставке страховой пенсии гражданину, признанному банкротом, учитывая различную судебную практику по данному вопросу, а также с целью защиты его права на своевременное и в полном объеме получение страховой пенсии по старости», — говорится в сообщении ВС.

Как отмечает РАПСИ, до этого суды решили, что пенсия, выплачиваемая должнику–гражданину после введения процедуры продажи его имущества, подлежит включению в конкурсную массу, права на распоряжение которой принадлежат исключительно финансовому управляющему.

В суд ранее обратился финансовый управляющий имуществом должника Владимира Воробьева. Речь шла о незаконности действий Пенсионного фонда по поводу пенсионных выплат гражданина на счет исправительного учреждения и обязательстве возвратить перечисленные денежные средства с сентября 2019 года на специально открытый расчетный счет. Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск, однако ответчик в связи с несогласием обратился в ВС РФ.