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38 минут назад

Госдума продлила заморозку накопительной части пенсии

Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем, окончательном, чтении правительственный законопроект, согласно которому заморозка накопительной части пенсий продлевается на год, до 2024 года.

В финансово-экономическом обосновании сообщается, что реализация законопроекта приведет к уменьшению трансферта из федерального бюджета в бюджет ПФР на 772,9 миллиарда рублей.

Накопительную пенсию заморозили в 2014 году. Это означает, что отчисления в размере 6% от зарплаты направляют в страховую часть, то есть они идут на выплаты пожилым гражданам. Раньше у россиян была возможность самим выбирать, направлять деньги на формирование накоплений или передать в страховую часть.

Минтруд разъяснил нюансы получения пенсионных накоплений

6 декабря в Госдуме прокомментировали инициативу Минтруда скорректировать порядок выплаты пенсий. Речь идет о тех, у кого есть возможность получить пенсионные накопления всей суммой сразу. В частности, в поправках говорится о тех, кто получает пенсию по инвалидности или потере кормильца, а также о тех, у кого трудовой стаж слишком мал, чтобы получить страховую пенсию по старости. Ко второй категории относятся женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб отметила, что благодаря изменениям граждане смогут, не приходя в отделения Пенсионного фонда России (ПФР), подать соответствующее заявление о получении причитающихся выплат, в том числе единовременной выплаты по негосударственному пенсионному обеспечению, в дистанционном режиме на портале «Госуслуг».

Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил вернуть россиянам пенсионные накопления, замороженные в 2014 году. По его словам, после заморозки накопительная часть потеряла всякий смысл, «эти деньги лежат мертвым грузом, а инфляция превращает их в пыль».

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