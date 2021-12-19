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30 минут назад

Россиянам рассказали о штрафах за неубранные сугробы

Ведущий юрист Европейской Юридической Службы Юрий Аванесов в беседе с агентством «Прайм» рассказал о ситуациях, при которых из-за неубранного снега в садовых некоммерческих товариществах (СНТ) могут оштрафовать и физическое, и юридическое лицо.

Россиян предупредили о штрафах за сугробы
Фото: ТАССТАСС

Он напомнил, что россияне могут получить штраф за неубранный снег, если он перекрывает доступ к зданиям, сооружениям, строениям и наружным установкам, открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам, резервуарам, естественным и искусственным водоемам, которые являются источниками наружного противопожарного водоснабжения.

«Таким образом, если посредством неубранного снега на территории общего пользования создаются препятствия, например, для проезда, то в этом случае такое бездействие образует состав административного правонарушения и будут квалифицированы по части 1 статьи 20.4 КоАП России», — предупредил эксперт.

Он также указал, что не имеет юридического значения, в каком отношении субъект правонарушения, то есть землепользователь, состоит к СНТ. В частности, является ли он членом товарищества или нет, добавил Аванесов.

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За данное нарушение грозит предупреждение или административный штраф в размере 2 тыс. руб. для физлица и до 200 тыс. руб. для юрлица.

Ранее глава юридической службы Национального автомобильного союза Вадим Геворкян рассказал, как оспорить штраф за парковку на газоне, который не видно под снегом.

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