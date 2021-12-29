Должники могут получить отказ в выезде за рубеж из-за долга в 30 тысяч рублей, а в некоторых случаях и в 10 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП РФ).

Отмечается, что на 1 декабря действовало 4,6 миллиона постановлений о временном ограничении на выезд должника.

«Размер задолженности по исполнительным документам, при наличии которого может быть установлено временное ограничение, составляет 30 тысяч рублей. Размер долга распространяется на все категории выданных судами или являющихся судебными актами исполнительных документов имущественного характера», — указали в ведомстве.

Вместе с тем есть и исключения. Временный запрет на выезд может быть установлен из-за долга в 10 тысяч рублей. Речь идет о задолженности по алиментам, возмещению вреда, причиненного здоровью, возмещению вреда в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба и (или) морального вреда от преступлений.

Пристав может вынести постановление при задолженности от 10 тысяч рублей, если гражданин не погасил долг за два месяца со дня окончания срока для добровольного исполнения.

«Накануне новогодних праздников во избежание негативных ситуаций при пересечении государственной границы Российской Федерации ФССП России рекомендует заблаговременно проверить информацию о наличии задолженности и произвести своевременную оплату», — заявили в ведомстве.

Информацию о задолженности можно получить на сайте ФССП с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств» или воспользоваться мобильным приложением «ФССП России». Сервис ФССП России «Ход исполнительного производства» на портале госуслуг поможет узнать о вынесенном ограничении на выезд за рубеж.