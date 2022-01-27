Россияне бросились продавать валюту

На этой неделе россияне стали обменивать иностранную валюту в два раза чаще в связи с ростом курсов доллара и евро. В большинстве случаев они обменивают иностранную валюту на рубли, говорится в сообщении пресс-службы банка ВТБ.

«За понедельник-среду текущей недели средний суточный объем конверсионных операций вырос почти вдвое по сравнению с уровнем первых двух рабочих недель этого года. При этом основная часть оборота приходится на продажу населением валюты (около 60%). Таким образом, в начале 2022 года тренд на девалютизацию сбережений усилился: в первые две рабочие недели года продажа валюты составляла также порядка 60% от общего объема конверсии», – отмечается в сообщении банка.

Согласно предварительным оценкам, в первые рабочие недели января портфель рублевых депозитов ВТБ вырос на 3,9%, хотя январь традиционно считается низким сезоном для рынка сбережений. Начальник управления «Сбережения» ВТБ Максим Степочкин прогнозирует продолжение тренда на дедолларизацию в этом году.

«На валютных вкладах и счетах до востребования клиенты банков до сих пор держат каждый пятый рубль своих сбережений, хотя мы уже несколько лет наблюдаем общий тренд на дедолларизацию», – указал он.

Степочкин отметил, что портфель валютных депозитов на рынке сократился не менее чем на 7% к уровню 2021 года.

Вечером 26 января на фоне эскалации вокруг Украины курс евро на Мосбирже превысил 90 рублей впервые с 2014 года, доллар поднялся выше 80 рублей впервые с ноября 2020 года.