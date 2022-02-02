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1 час назад

В 40 раз: в России могут увеличить значимый штраф

В России планируют в 40 раз увеличить штрафы для зацеперов (людей, цепляющихся к поездам с внешней стороны или ездящих на крышах составов). Как пишут «Известия», такой законопроект Госдума рассмотрит 15 февраля.

Важный для россиян штраф увеличат в 40 раз
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В документе идет речь о поправках в административную статью 11.17 (нарушение правил поведения на железнодорожном, воздушном или водном транспорте).

Законопроект предлагает существенно усилить наказание за различные нарушения - посадку или высадку на ходу движения поезда, проезд на подножках, крышах вагонов или в других не приспособленных для пассажиров местах, а также самовольную остановку состава.

Сейчас штраф за эти нарушения составляет сто рублей, «Известия» отмечают, что он не менялся 20 лет. Авторы инициативы (сенаторы и депутаты от «Единой России») предлагают увеличить штраф до двух - четырех тысяч рублей.

Часть россиян получит по 10 тысяч рублей

Законопроект уже поддержали в правовом управлении Госдумы.

«Увеличение штрафа в 40 раз - самая действенная мера, потому что сейчас, по большому счету, никакой ответственности нет. <…> Конечно, мы понимаем, что малолетний нарушитель вряд ли сможет сам заплатить его, подключатся родители, и вот их воздействие также позволит сократить количество зацеперов», - заявил один из авторов законопроекта, депутат Анатолий Выборный.

По его данным, сейчас на зацепинг приходится более 36 процентов всех травм, полученных подростками на железнодорожном транспорте. По информации МВД, только в Центральном федеральном округе за семь месяцев 2020 года 11 подростков-зацеперов получили травмы, четверо из них погибли.

Глава Экспертного совета по взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков ранее предложил ввести наказание за вовлечение в зацепинг: по его мнению, совершеннолетние, вовлекающие в это подростков, должны нести уголовную ответственность. Взрослых зацеперов он предлагал наказывать за мелкое хулиганство и арестовывать на срок до 15 суток.

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