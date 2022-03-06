Как сберечь накопления в условиях санкций

Эксперты посоветовали во время санкций не покупать доллары, бытовую технику и недвижимость по завышенным ценам. Это поможет сохранить сбережения, пишет «Парламентская газета».

Финансист Алена Никитина отметила, что доллар подрос, но трагедии в этом нет. ЦБ в ответ на санкционное давление поднял ключевую ставку до 20%, а банки повысили доходность по вкладам и счетам.

«В некоторых банках ставки по рублевым вкладам стали сопоставимыми, да и накопительные счета можно найти со ставкой 20%», - сказала Никитина.

По ее словам, выросшая ставка делает выгодным размещение вкладов в банках. Если у вас есть валюта, то сейчас ее лучше обменять по высокому курсу, а рубли положить на депозит. Покупать доллары или евро по новому курсу не стоит.

Финансовый советник Алексей Герасимов заявил, что «главное сейчас – не поддаваться панике».

«Не рекомендую что-то покупать, потому что цены на недвижимость растут, ведь в них девелоперы закладывают свои риски. То же золото торгуется в долларах и тоже в себе несет долларовую составляющую», — сказал эксперт.

Он предложил сделать паузу и дождаться разрешения конфликтной ситуации.

Председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков считает, что не стоит раскупать про запас бытовую технику. По его словам, электроника была куплена дилерами по старым ценам, а сейчас продается с привязкой к нынешнему курсу доллара. Также не нужно торопиться и досрочно гасить кредит, полученный по фиксированной комфортной ставке.