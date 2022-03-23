Нужно ли сейчас покупать золото

В России после отмены НДС на драгметаллы резко вырос спрос на золото. Как сообщает "Пятый канал", в банковских отделениях за слитками и монетами выстраиваются очереди. Но насколько действительно сейчас выгодно вкладываться в драгоценный металл?
Ранее президент Владимир Путин подписал закон об отмене налога на покупку драгметаллов в слитках. Физические лица теперь освобождены от уплаты НДС в размере 20%. Закон распространяется на сделки, заключенные с 1 марта, сообщала Газета.Ru.
После этого Сбербанк зафиксировал рост спроса на золотые слитки в 30 раз. В пресс-службе кредитной организации рассказали РИА Новости, что запасов золота достаточно, однако самые популярные слитки небольших размеров в некоторых отделениях могут заканчиваться до следующего завоза.
"Самый популярный вес — от 100 до 250 граммов. Золото всегда покупали как некий такой запас от неких перипетий, которые случаются на рынке", — сказал "Пятому каналу" партнер по продаже золота одного из банков Александр Тихомиров.
Член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев пояснил mk.ru, что покупать золото выгодно тем, кто хочет сделать долговременное вложение.
"Если доллар продолжит дорожать, а купить его в банках до 9 сентября уже невозможно, только на этом фоне золото выглядит неплохим защитным активом. Главная проблема в том, что таким оно является на длинных дистанциях", — сказал Разуваев.
Что касается краткосрочных вложений, то здесь от покупки золота можно и проиграть, отмечает эксперт. Он напомнил, что Федеральная резервная система (ФРС) США планирует повысить ключевую ставку, а в таких условиях цена драгметалла всегда снижается.
"Другими словами, россияне, которые покупают сейчас золотые слитки, после решения ФРС могут пожалеть о своем поступке, поскольку стоимость их актива снизится, они потеряют", — подчеркнул Разуваев.
К плюсам золота как инвестиционного актива можно отнести его покупательскую силу, пояснил изданию Onliner финансовый консультант Михаил Грачев.
"Покупательная способность одного грамма в исторической перспективе остается практически неизменной. Можно сказать, что и раньше, и сейчас, и в будущем за стоимость одного грамма возможна покупка сопоставимой корзины продуктов и услуг, именно отсюда сохранение привлекательности актива", — сказал Грачев.
Эксперты также напоминают, что купленные золотые слитки нужно будет где-то хранить. Из дома они могут быть украдены, а за банковскую ячейку придется платить.
Альтернативой слиткам могут стать инвестиционные золотые монеты и обезличенные металлические счета. Грачев назвал монеты более ликвидным активом, чем слитки. Он пояснил, что спред (разница между курсами покупки и продажи) у монет будет ниже.
"У золота разница между курсом покупки и продажи будет заметной, и слитки будут обладать худшей ликвидностью. Если вы купите слиток 1 или 5 граммов, то спред будет очень большим и может доходить до 30—40% стоимости актива, — сказал Грачев. — С инвестиционными монетами дело обстоит примерно так же, но спред все равно будет ниже".
Чтобы успешно пользоваться обезличенными металлическими счетами, нужно обладать определенной финансовой грамотностью, добавил эксперт.
Ранее финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с порталом "Рамблер" напомнил, что обезличенные металлические счета не подлежат страхованию в Агентстве по страхованию вкладов.