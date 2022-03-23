Нужно ли сейчас покупать золото

В России после отмены НДС на драгметаллы резко вырос спрос на золото. Как сообщает "Пятый канал", в банковских отделениях за слитками и монетами выстраиваются очереди. Но насколько действительно сейчас выгодно вкладываться в драгоценный металл?

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости Павел Лисицын / РИА Новости

Ранее президент Владимир Путин подписал закон об отмене налога на покупку драгметаллов в слитках. Физические лица теперь освобождены от уплаты НДС в размере 20%. Закон распространяется на сделки, заключенные с 1 марта, сообщала Газета.Ru.

Видео дня

После этого Сбербанк зафиксировал рост спроса на золотые слитки в 30 раз. В пресс-службе кредитной организации рассказали РИА Новости, что запасов золота достаточно, однако самые популярные слитки небольших размеров в некоторых отделениях могут заканчиваться до следующего завоза.

"Самый популярный вес — от 100 до 250 граммов. Золото всегда покупали как некий такой запас от неких перипетий, которые случаются на рынке", — сказал "Пятому каналу" партнер по продаже золота одного из банков Александр Тихомиров.

Член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев пояснил mk.ru, что покупать золото выгодно тем, кто хочет сделать долговременное вложение.

"Если доллар продолжит дорожать, а купить его в банках до 9 сентября уже невозможно, только на этом фоне золото выглядит неплохим защитным активом. Главная проблема в том, что таким оно является на длинных дистанциях", — сказал Разуваев.

Что касается краткосрочных вложений, то здесь от покупки золота можно и проиграть, отмечает эксперт. Он напомнил, что Федеральная резервная система (ФРС) США планирует повысить ключевую ставку, а в таких условиях цена драгметалла всегда снижается.

"Другими словами, россияне, которые покупают сейчас золотые слитки, после решения ФРС могут пожалеть о своем поступке, поскольку стоимость их актива снизится, они потеряют", — подчеркнул Разуваев.

К плюсам золота как инвестиционного актива можно отнести его покупательскую силу, пояснил изданию Onliner финансовый консультант Михаил Грачев.

"Покупательная способность одного грамма в исторической перспективе остается практически неизменной. Можно сказать, что и раньше, и сейчас, и в будущем за стоимость одного грамма возможна покупка сопоставимой корзины продуктов и услуг, именно отсюда сохранение привлекательности актива", — сказал Грачев.

Эксперты также напоминают, что купленные золотые слитки нужно будет где-то хранить. Из дома они могут быть украдены, а за банковскую ячейку придется платить.

Альтернативой слиткам могут стать инвестиционные золотые монеты и обезличенные металлические счета. Грачев назвал монеты более ликвидным активом, чем слитки. Он пояснил, что спред (разница между курсами покупки и продажи) у монет будет ниже.

"У золота разница между курсом покупки и продажи будет заметной, и слитки будут обладать худшей ликвидностью. Если вы купите слиток 1 или 5 граммов, то спред будет очень большим и может доходить до 30—40% стоимости актива, — сказал Грачев. — С инвестиционными монетами дело обстоит примерно так же, но спред все равно будет ниже".

Чтобы успешно пользоваться обезличенными металлическими счетами, нужно обладать определенной финансовой грамотностью, добавил эксперт.