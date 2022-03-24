Что можно и что нельзя делать с долларами

США запретили прямые или косвенные поставки в Россию бумажных долларов с 11 марта. Ранее в марте Евросоюз объявил об аналогичном запрете для наличности в евро, сделав исключение для дипломатов и туристов. Эти меры ограничили возможности России по стабилизации курса рубля.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС Донат Сорокин/ТАСС

Однако российские власти тоже ввели свои правила. Президент Владимир Путин 23 марта заявил, что РФ больше не будет принимать оплату за поставки газа в Европу в долларах и евро. Правительству поручено ввести новую систему рублевых расчетов. Внутри страны также действуют правила, которые призваны ослабить давление на рубль. Какие именно это ограничения, рассказывает "РБК Инвестиции".

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Можно ли получать наличку с валютных счетов

Разрешается обналичивать с валютных вкладов в совокупности не более 10 тысяч долларов в одном банке, но только если эти деньги были на счете до 00:00 мск 9 марта 2022 года. Если у вас несколько счетов или вкладов в одном банке, вы можете снять наличкой не более 10 тысяч долларов. Если у вас несколько счетов и вкладов в разных кредитных организациях, то каждая из них выдаст по 10 тысяч долларов. Остальное можно оставить в банке на тех условиях, на которых был открыт депозит. Средства в иностранной валюте, поступившие на счета после 00:00 мск 9 марта 2022 года, в виде наличности не выдаются.

До 9 сентября 2022 года россияне могут обналичивать средства с валютных счетов или вкладов только в виде долларов. Если счет был открыт в евро или британских фунтах, банк все равно выдаст доллары.

Можно без ограничений обналичивать валютный счет, конвертировав средства в рубли. При этом будет применяться курс, актуальный в день выдачи.

Берут ли банки комиссию за выдачу наличности

Центробанк запретил взимать с физлиц комиссию за снятие долларов со счетов, а также за конвертацию других иностранных валют в доллары, если она проводилась для обналичивания. Такое правило действует до 9 сентября.

"Комиссии, которые банки получили, выдавая с 9 марта 2022 года наличную валюту физическим лицам, они должны вернуть своим клиентам — физическим лицам", — заявили в ЦБ.

Кредитные организации могут вернуть комиссию в долларах на счет клиента или выдать ее в виде налички. Ее также могут начислить на рублевый счет или выдать наличностью в рублях. Для этого клиент должен обратиться в банк с заявлением.

Какую сумму можно вывозить из страны

Со 2 марта нельзя вывозить из России иностранную валюту наличными на сумму свыше 10 тысяч долларов. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Раньше это разрешалось при условии, что сумма декларируется на таможне.

Переводы валюты за рубеж

Российским резидентам с 1 марта нельзя переводить иностранную валюту на свои вклады и счета в заграничных банках и брокерских компаниях. Это касается перевода средств на свой счет и вывода денег без открытия счета. Эксперты пояснили, что положения указа главы государства запрещают пользоваться зарубежными системами для валютных переводов. Член Ассоциации юристов России Дмитрий Уваров считает, что гражданам РФ придется отправлять за границу рубли и терять на конвертации.

Перечислять другому лицу за рубеж можно не более пяти тысяч долларов или в эквиваленте в другой валюте в месяц. Ограничения касаются переводов близким родственникам, усыновителям и усыновленным.

"На сегодняшний день перевести деньги за границу можно через компании, оказывающие услуги по переводу денежных средств. Кроме того, переводы доступны по реквизитам в ряде банков, которые не находятся под санкциями", — говорится в сообщении Центробанка.

С 10 марта в правилах появились новые исключения: резиденты могут переводить средства в иностранной валюте на свои счета в зарубежных организациях финансового рынка, чтобы финансировать текущую операционную деятельность филиалов.

На прием платежей из других стран ограничений нет. Россияне могут получать на счет в иностранном банке от нерезидентов зарплату, арендную плату, купоны, дивиденды, а также другие процентные платежи по ценным бумагам в валюте.

За рубежом можно оплачивать учебу, медицинские услуги и коммуналку. Для этого необходимо перечислить деньги на счет иностранной организации, оказывающей услуги. Кроме того, можно оплачивать долги в валюте перед иностранной компанией или банком.

Россиянам разрешено переводить валюту между своими зарубежными счетами, если счет, с которого переводятся средства, был создан в иностранном банке до 1 марта текущего года и сведения раскрыты российским налоговым органам.

Ограничение на переводы для иностранцев не относится к СНГ

Финансовый регулятор приостановил переводы со счетов нерезидентов в России на зарубежные счета. Правило касается юридических и физических лиц из государств, которые ввели санкции, и действует с 1 по 31 марта. Переводы для нерезидентов без открытия счета ограничены пятью тысячами долларов в месяц. Эти запреты не распространяются на россиян и на большинство граждан стран СНГ.

Комиссия на бирже

Центробанк требует от брокеров взимать комиссию в 12% с юридических и физических лиц, покупающих доллары, евро и фунты на бирже. Такая мера поможет выровнять конкурентные условия между брокерами и кредитными организациями, пояснили в ЦБ. Банки получают возможность использовать спред (разницу между курсами покупки и продажи валют).

Правила покупки валюты у брокеров

Брокерам нельзя выдавать клиентам валюту в виде налички. Если клиент покупает валюту через брокерский счет, получить средства он может только после перевода брокером этих средств на расчетный валютный счет в банке. Обналичивать новые валютные счета и вклады запрещается.

Можно ли покупать валюту в банках