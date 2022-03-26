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45 минут назад

Назван резко подешевевший в России продукт

Илья Родин

За период с 26 февраля по 3 марта, то есть за три недели после начала спецоперации на Украине, цены на продукты в России выросли на 6,2%. Единственным подешевевшим овощем стали огурцы - их стоимость снизилась с 202,9 рублей до 185,5 рублей за кг, то есть почти на 9%. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.

Назван резко подешевевший в России продукт
Фото: ТАССТАСС

Издание отмечает, что большая часть огурцов выращивается в России. Остальные овощи к марту заканчиваются на складах, их приходится завозить из-за границы, что неизбежно приводит к повышению цен.

Журналисты РБК подсчитали, что стремительнее всего росла стоимость сахара. Она повысилась в итоге на 32,6%. Кроме того, россиянам придется выложить из своего кошелька на 30,8% больше за помидоры, на 28,7% за бананы. Репчатый лук подорожал на 17,8%, белокочанная капуста на 12,5%.

Исполнительный директор Национального плодоовощного союза Ирина Шейко рассказала, что снижение цены на огурцы обусловлено значительным ростом их производства за последние годы.

"Наш бизнес полностью разрушен"

Представитель Минсельхоза уточнил, что производство овощей в теплицах в 2021 году достигло рекордных значений, и продолжило рост в 2022 году. На российских рынок попали порядка 830 тыс. т огурцов, 590 тыс. т томатов.

Ранее сообщалось, что крупные продуктовые ритейлеры планируют ограничить наценку на продукты питания пятью процентами. В список товаров попадут молочная продукция, хлебобулочные изделия, сахар и овощи из «борщевого набора».

Личный счет,Росстат,
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