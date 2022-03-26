Назван резко подешевевший в России продукт

За период с 26 февраля по 3 марта, то есть за три недели после начала спецоперации на Украине, цены на продукты в России выросли на 6,2%. Единственным подешевевшим овощем стали огурцы - их стоимость снизилась с 202,9 рублей до 185,5 рублей за кг, то есть почти на 9%. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.

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Издание отмечает, что большая часть огурцов выращивается в России. Остальные овощи к марту заканчиваются на складах, их приходится завозить из-за границы, что неизбежно приводит к повышению цен.

Журналисты РБК подсчитали, что стремительнее всего росла стоимость сахара. Она повысилась в итоге на 32,6%. Кроме того, россиянам придется выложить из своего кошелька на 30,8% больше за помидоры, на 28,7% за бананы. Репчатый лук подорожал на 17,8%, белокочанная капуста на 12,5%.

Исполнительный директор Национального плодоовощного союза Ирина Шейко рассказала, что снижение цены на огурцы обусловлено значительным ростом их производства за последние годы.

Представитель Минсельхоза уточнил, что производство овощей в теплицах в 2021 году достигло рекордных значений, и продолжило рост в 2022 году. На российских рынок попали порядка 830 тыс. т огурцов, 590 тыс. т томатов.