Иностранные магазины блокируют платежи по выпущенным в РФ картам UnionPay

Иностранные магазины и их банки-эквайеры отсекают все платежи с карт, которые были выпущены в России, в том числе и UnionPay. Об этом сообщает газета «Коммерсант».

Фото: РИА Новости РИА Новости

UnionPay не вмешивается в происходящее, хотя на ситуацию могла бы повлиять именно сама система. Ей необходимо лишь потребовать от эквайеров на местах исполнять свои обязательства.

Видео дня

Лишь единицы могут физически протестировать UnionPay за рубежом. Кроме того, часто не получается оплатить покупки в интернете картой UnionPay. Банки не говорят о проблеме, однако в кол-центрах, которые обзвонило издание, сообщили, что отсутствие возможности совершить оплату является распространенным явлением.

Банки, выпускающие карты UnionPay в РФ, не ответили на запросы «Коммерсанта». Сообщается, что спрос на карты остается ажиотажным. Издание отмечает, что иностранные онлайн-магазины могли перестать обслуживать граждан РФ из-за ситуации вокруг Украины. Так, они могли дать распоряжение банкам-эквайерам не проводить платежи по выпущенным в РФ картам вне зависимости от платежной системы (ПС).

У торговой точки нет доступа к таблице БИНов платежной системы, он есть только у банков - участников ПС, заявила исполнительный директор Национальной платежной ассоциации Мария Михайлова. БИН - первые шесть цифр номера карты, содержащие сведения в том числе о стране выпуска. Так, лишь на уровне эквайера есть возможность выбирать, чьи карты принимать, а чьи не принимать, пояснила эксперт.

Согласно правилам ПС, банки-эквайеры не могут дискриминировать карту по стране выпуска.