Расходы на образование отнимают приличную часть семейного бюджета. Тетради, учебники, дополнительные занятия, школьная форма для ребенка – стоят не малых денег. Тем не менее, в каждой стране всегда найдутся люди, готовые тратить на обучение своих детей умопомрачительные суммы. Подборка самых дорогих школ России – в галерее «Рамблера»

Brookes Education Saint Petersburg

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Школа открылась в сентябре 2019 года, она расположена в центре Санкт-Петербурга. Является частью образовательной группы Brookes Education Group — сети школ с семью кампусами, расположенными в разных странах. Стоимость обучения в школе начинается от 600 тыс. рублей в год. Такую сумму нужно будет заплатить родителям младшеклассников. При этом обучение детей старших возрастов обойдется уже в 2,25 млн. рублей в год.

Первая Московская гимназия

Гимназия расположена в поселке Липки под Москвой. Стоимость обучения - 1,6 млн рублей в год. Учебное заведения основала одна из самых богатых женщин России - супруга бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина. Дети могут находиться в гимназии в двух режимах: с 9:00 до 18:00 либо в режиме пансиона с понедельника по пятницу, поэтому в учебном заведении предусмотрены спальные корпуса. Школа занимает территорию в 15 гектаров, где расположены 11 зданий. Там есть крытые теннисные корты, бассейн и даже обсерватория. В гимназии учился сын бывшего президента России Дмитрия Медведева.

Школа "Президент"

Учебное заведение, основанное в 1993 году, расположено в элитном подмосковном поселке "Жуковка". Она занимает три здания, общая площадь которых составляет 15 тыс. квадратных метров. Стоимость обучения - от 180 тыс. до 240 тыс. рублей в месяц. В школе особое внимание уделяется изучению иностранных языков. Самый популярный вуз среди выпускников учебного заведения - МГИМО, туда поступило 22% бывших учеников школы.

Гимназия "Жуковка"

Гимназия расположена на территории соснового бора оздоровительного комплекса «Жуковка-2» в Подмосковье. Обучение в частной школе стоит от 80 тыс. до 105 тыс. рублей в месяц в зависимости от результатов вступительного тестирования и выбранных образовательных услуг. В школе действуют очная, вечерняя и заочная формы обучения.

Павловская гимназия

Еще одна частная школа, расположенная на Новой Риге, - Павловская гимназия. Базовая стоимость обучения составляет 1 475 000 рублей в год. Впрочем, если ребёнок хорошо учится и выигрывает олимпиады и спортивные соревнования, он получает скидку на обучение от 10% до 50%. На базе гимназии открыты 13 спортивных секций, включая плавание, футбол, единоборства, теннис, гимнастику, спортивные бальные танцы и шахматы. Здесь обучаются дети певиц Глюкозы, Ани Лорак, Светланы Лободы и шоумена Александра Реввы.

Ломоносовская школа

Стоимость обучения в московской школе составляет 1,42 млн рублей в год. В эту цену включено трёх-четырёхразовое питание, медицинское обслуживание и занятия в студиях дополнительного образования. Школа осуществляет принцип непрерывного образования: обучения, воспитания, развития и жизнеобеспечения. Ломоносовскую школу для своих детей выбрали актриса Екатерина Климова, экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова и певица Жасмин.

Московская экономическая школа

Школа предлагает углубленное изучение английского языка и экономики. Стоимость обучения учеников младших классов немногим превышает 1 млн. рублей в года, а родители старшеклассников платят по 1,4 млн рублей ежегодно. Здесь преподают лучшие американские и российские педагоги, отобранные по конкурсу. Преподавание ведется на русском и английском языках. Начиная со второго класса, школьники изучают второй европейский язык.

Insight International School

Стоимость обучения в международной начальной школе, находящейся на Крестовском острове в Петербурге, составляет до 1,4 млн рублей в год. Изначально учебное заведение было создано, чтобы англоязычные дети экспатов в городе могли получать такое же образование, как если бы они проживали в Англии.

«Траектория жизни»

Еще одна частная школа Санкт-Петербурга - «Траектория жизни», начавшая работу в 2017 году. Обучение вне зависимости от возраста ребенка составляет 1,32 млн рублей в год.

Russian International School