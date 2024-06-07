На фоне роботов и андроидов: самые яркие девушки ПМЭФ

С 5 по 8 июня 2024 года в России проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Главной темой этого масштабного стало формирование новых точек роста.

Уже в первый день работы ПМЭФ посетители увидели новую Lada Iskra, восхитились юмором андроида Жени и размерами четырехметрового трансформера из деталей автомобилей на стенде Московской области.

Одним из главных украшений форума стали девушки, которые радовали гостей своими обворожительными улыбками. К слову, фотографам активно позировали не только красотки у стендов, но и зарубежные гостьи.

Всего, по прогнозу инвестиционного стратега из «БКС Мир инвестиций» Александра Бахтина, по итогам ПМЭФ-2024 могут быть заключены контракты на общую сумму в 4–5 трлн рублей.

Самые яркие девушки Петербургского международного экономического форума – в галерее «Рамблера».