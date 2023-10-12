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В «Москва-Сити» нашли самую маленькую и дешевую квартиру

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    В небоскребах «Москва-Сити» нашли самую маленькую и дешевую квартиру доступную для покупки. Площадь жилого помещения, которое располагается на 42-м этаже, составляет всего 8,8 квадратных метра, а цена не превышает 8 миллионов.

    Как сообщает Lenta.ru, в мини-квартире есть кровать шириной 140 сантиметров, небольшая прихожая, кухонная зона без плиты и санузел с душем. За кроватью находится панорамное окно с видом на небоскребы делового центра.

    Также продавец акцентирует внимание на том, что отделка квартиры выполнена из высококачественных материалов. Кроме того жилье оборудовано премиальной мебелью и техникой. Покупатели могут приобрести недвижимость, как за полную стоимость, так и в ипотеку.

    Как выглядит самая маленькая и недорогая квартира в «Москва-Сити» - в галерее «Рамблера».

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