В России стартовал ПМЭФ-2025: самые яркие фото

В России стартовал Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). В этом году главная тема форума – "Общие ценности – основа роста в многополярном мире".

Как рассказал ТАСС помощник президента РФ Юрий Ушаков, на текущий момент организаторы ожидают в Санкт-Петербурге более 20 тысяч гостей из 140 стран мира. Деловая программа ПМЭФ включает такие важные темы, как "Мировая экономика: новая платформа глобального роста", "Российская экономика: новое качество роста", "Человек в новом мире", "Среда для жизни", "Технологии: стремление к лидерству".

Одним из ключевых событий деловой программы станет бизнес-диалог "Россия – США", посвященный поиску новых возможностей для экономического сотрудничества в условиях стремительных изменений в мировой экономике и сохраняющейся геополитической турбулентности.

Выступление президента России Владимира Путина состоится 20 июня, сообщает РИА Новости.

Самые яркие кадры первого дня ПМЭФ – в галерее "Рамблера".