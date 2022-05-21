Россияне нашли способ оформить карты Visa и MasterCard

Россияне начали ездить в Минск, чтобы оформить карты Visa и MasterCard, в белорусских банках, сообщили в пресс-службе Приорбанка. Этими картами можно расплачиваться за рубежом, в иностранных онлайн-магазинах и даже привязывать их к мобильным пэй-сервисам. Чем поможет белорусский «пластик» россиянам и станет ли Белоруссия новой Меккой карточного туризма – в материале «Газеты.Ru».
Россияне начали ездить в Белоруссию за картами международных платежных систем Visa и MasterCard белорусских банков. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе «Приорбанка».
«Да, обращения были и есть», — отметили представители кредитной организации.
Интерес к картам белорусских банков подтвердила Наталья Залесская, которая ранее занимала должность ведущего экономиста отдела контроля качества клиентского сервиса управления развития бизнеса Белорусского народного банка.
«Учитывая, что Россия граничит с Беларусью, а белорусские карты дают россиянам достаточно широкие возможности, и россияне могут ими пользоваться для оплаты покупок на зарубежных сайтах, подписок, приобретений за границей, интерес есть. Вопрос — в сотне километров. Белорусский карточный туризм будет популярен. Отказаться от тех благ, которые были до санкций, тяжело», — пояснила Залесская.
Расплатиться «пластиком» белорусского банка на российских платформах и в российских магазинах будет нельзя. Но ими можно оплачивать зарубежные сервисы и подписки в App Store и Google Play, пользоваться ими за границей. Об этом рассказали в «Приорбанке».
«Для оплаты зарубежных сервисов и подписок в Apple и Google карты Visa «Приорбанка» будут работать», — подтвердили в колл-центре банка.
Карту можно открыть в российских рублях, белорусских рублях, долларах и евро. В других белорусских банках сообщили, что также предоставляют россиянам возможность совершать покупки за границей. В «Альфа-банке» (Белоруссия) россияне могут для этого оформить карту MasterCard, а также пользоваться ей для расчетов за границей и подписок. В пресс-службе банка уточнили, что это стало возможным благодаря «договоренности с международной платежной системой».
Как уточнили в колл-центре банка, «для оплаты подписок в Apple и Google карту можно будет точно привязать, никаких проблем нет». Срок оформления карты – до пяти рабочих дней.
В «Приорбанке» карта оформляется при личной явке в отделение банка, можно оформить на российский паспорт или оставить заявку на «пластик» по загранпаспорту. Срок изготовление именной карты – 1-5 дней. Стоимость – до 110 белорусских руб. при оформлении карты дистанционно (2755 российских руб., карта появится в интернет-банке) и 100 белорусских руб. – в отделении банка.
В организации уточнили, что пополнить карту можно будет с помощью международного SWIFT-перевода, в офисе банка или через интернет-банк, но для этого нужно завести еще одну карту – «Белкарт-Мир».
«В отделениях российских банков карту пополнить будет нельзя. Можно сделать SWIFT-перевод по реквизитам из российского банка в белорусский. Если российский банк, в котором открыт счет, предоставляет такую возможность. Перевод нужно делать на счет в белорусском банке по реквизитам. Реквизиты можно узнать в интернет-банке белорусского банка. Карта белорусского банка в нем отображается.
Если есть карта «Мир» российского банка, можно сделать перевод на карту белорусского банка «Мир» («Белкарт-Мир») и уже с нее – на карту международной платежной системы», — уточнили в колл-центре Приорбанка.
«При оплате покупок за границей в евро идет конвертация по курсу банка, банк берет комиссию в 1% от суммы операции», — уточнили в колл-центре «Альфа-банка».
В «Приорбанке» подтвердили информацию о расчетах по курсу банка, уточнив, что дополнительного перевода из российских в белорусские рубли не будет.
«Если открыта карточка Visa в российских рублях, при расчете в долларах, евро либо в белорусских рублях будет применен карточный курс «Приорбанка» на день совершения операции», — пояснили в пресс-службе кредитной организации.
Доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова уверена, что белорусский «карточный туризм» будет набирать популярность.
«Белоруссия может сейчас стать основным партнером в этом направлении. Причем оценивая стоимости перелетов и иного вида проезда, в Минске намного дешевле оформить карту, чем в Армении и Казахстане. В Казахстане помимо всего прочего может процесс затянуться или вообще не получится карту получить. Если необходима оплата различных зарубежных сервисов, товаров, предполагаются перелеты за границу, карты, оформленные в белорусских банках могут быть выгодны. Единственное надо понимать, не заблокируют ли такие карты, как и в России», — пояснила Ермилова.
По данным «Туту.ру», минимальная стоимость авиабилетов из Москвы до Минска и обратно – 7836 руб., железнодорожных — 1968 руб.
Исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст выделил основной риск для россиян при оформлении карт белорусских банков – санкционный.
«Изменение объема санкций довольно трудно спрогнозировать, Беларусь с этой точки зрения труднопредсказуемая юрисдикция. Тем не менее Беларусь могла бы составить конкуренцию Казахстану, Узбекистану или Армении», — уверен Шуст.
К тому же, как писал Forbes, банки этих стран усложнили процедуру выдачи карт россиянам. Например, в Армении теперь помимо паспорта нужен местный трудовой договор или договор аренды жилья. В Казахстане, помимо паспорта и индивидуального идентификационного номера (аналога российского ИНН), а также местного номера телефона, требуют трудовой договор с местным работодателем, подтверждение обучения на территории республики или другие законные основания для нахождения там.