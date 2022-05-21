Россияне нашли способ оформить карты Visa и MasterCard

Россияне нашли способ обойти ограничительные меры зарубежных стран, направленные против российских банков. За картами международных платежных систем Visa и MasterCard они стали ездить в Белоруссию. Об этом пишет издание «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу «Приорбанка».

Фото: ТАСС ТАСС

«Да, обращения были и есть», - уточнили представители банка.

Отмечается, что белорусские карты не действуют на российских платформах. Ими можно пользоваться за границей, оплачивать подписки в App Store и Google Play.

«Для оплаты зарубежных сервисов и подписок в Apple и Google карты Visa «Приорбанка» будут работать», - подчеркнули в пресс-службе.

Сообщается, что карту можно открыть в российских или белорусских рублях, евро и долларах. Она будет оформлена в течение 1-5 рабочих дней. Пополнить «пластик» будет возможно с помощью международного SWIFT-перевода, а также в офисе банка.