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1 час назад

Россияне нашли способ оформить карты Visa и MasterCard

Илья Родин

Россияне нашли способ обойти ограничительные меры зарубежных стран, направленные против российских банков. За картами международных платежных систем Visa и MasterCard они стали ездить в Белоруссию. Об этом пишет издание «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу «Приорбанка».

Россияне нашли способ оформить карты Visa и MasterCard
Фото: ТАССТАСС

«Да, обращения были и есть», - уточнили представители банка.

Отмечается, что белорусские карты не действуют на российских платформах. Ими можно пользоваться за границей, оплачивать подписки в App Store и Google Play.

«Для оплаты зарубежных сервисов и подписок в Apple и Google карты Visa «Приорбанка» будут работать», - подчеркнули в пресс-службе.

Сообщается, что карту можно открыть в российских или белорусских рублях, евро и долларах. Она будет оформлена в течение 1-5 рабочих дней. Пополнить «пластик» будет возможно с помощью международного SWIFT-перевода, а также в офисе банка.

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Пополнение в онлайн-режиме также возможно, но для этого следует завести дополнительную карту - «Белкарт-Мир». В этом случае, с карты «Мир» российского банка будет необходимо перевести денежные средства на «Белкарт-мир» и уже с нее - на Visa или MasterCard.

Личный счет,Visa,Google,Apple,
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