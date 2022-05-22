В РФ снизился средний лимит по кредитным картам

Средний лимит по кредитным картам в России понизился и составил в апреле 65,8 тысяч рублей. Это минимум с июля 2020 года, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на бюро кредитных историй «Эквифакс».

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По данным экспертов, в прошлом месяце средний лимит снизился на 0,9%, а по сравнению с показателем 2021 года падение составило 11,8%.

При этом выдача кредитных карт начала восстанавливаться. В апреле их количество выросло на 17,5% — до 1,26 млн. Объем задолженности по картам увеличился на 16,4% — до 82,9 млрд рублей.

Также отмечается, что стоимость заемных средств по кредитным картам возросла до многолетних максимумов. В апреле 2022-го показатель составил 34,1% годовых. В марте он был на уровне 33,5%, а в апреле 2021-го — 24,5%