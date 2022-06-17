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28 минут назад

Еще одна страна начнет принимать карты «Мир»

Лера Букина

Египет может уже в этом году начать принимать карты мир. Об этом заявила радиостанции «Говорит Москва» исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

Еще одна страна начнет принимать карты «Мир»
Фото: ТАССТАСС

Однако она указала на необходимость решить некоторые технические вопросы.

«Египет заявил о своих планах по принятию карт «Мир». Планы — хорошо, но это требует решения определенных технических вопросов, в том числе межбанковского взаимодействия, когда это будет реализовано, мы пока не знаем. Надеемся, что произойдёт быстро, но это, скорее всего, не месяц. Мы бы хотели, чтобы это было в этом году», — подчеркнула Ломидзе.

Венесуэла – первая страна, которая анонсировала внедрение платежной системы «Мир», напомнила представитель АТОР. Однако она указала на то, что предложение до сих пор не удалось реализовать.

Турция лидирует же по внедрению платежной системы, ведь картой «Мир» можно пользоваться там в банкоматах, магазинах и при оплате экскурсий.

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Ранее первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова заявила, что карту «Мир» будут принимать еще в четырех странах. Она не сообщила, о каких именно странах идет речь. В настоящее время карты «Мир» доступны в 10 странах, а именно в Турции, Вьетнаме, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.

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