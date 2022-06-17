Еще одна страна начнет принимать карты «Мир»

«Египет заявил о своих планах по принятию карт «Мир». Планы — хорошо, но это требует решения определенных технических вопросов, в том числе межбанковского взаимодействия, когда это будет реализовано, мы пока не знаем. Надеемся, что произойдёт быстро, но это, скорее всего, не месяц. Мы бы хотели, чтобы это было в этом году», — подчеркнула Ломидзе.