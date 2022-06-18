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48 минут назад

«Подскажите место, поеду куплю!» Собчак заявила о невозможности дёшево поменять доллары

Секрет Фирмы

Журналистка Ксения Собчак заявила, что в России невозможно купить иностранную валюту по «нормальному курсу». По её словам, в одном из крупных банков 17 июня доллар стоил 71 рубль, при том что реальный курс в тот день якобы не превышал 50 рублей. Также она поинтересовалась, почему люди, честно заработавшие деньги, не могут снять свои валютные сбережения.

«Ну зачем вы врёте?» Собчак пожаловалась на курс доллара в банках
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В своём Telegram-канале «Кровавая барыня» Собчак прокомментировала сообщения о том, что иностранной валюты в России «сколько захочешь», и её можно купить в любом обменном пункте.

«Ну зачем вы врёте?! Купить валюту по нормальному курсу нельзя!!! Или подскажите место, — я лично поеду, куплю! Курс покупки доллара на вчера (17 июня) в одном крупном банке был примерно 71 рубль, при том что реальный курс был 49 (рублей)», — написала журналист.

Также она возмутилась тем, что люди, «заработавшие деньги честным трудом», не могут снять свои сбережения в долларах и евро. «Это вообще кому-то кажется справедливым?», — написала Собчак.

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10 июня курс доллара падал ниже 57 рублей впервые с 25 мая, евро снижался до 59,8 рублей. В тот день Центробанк снизил ключевую ставку до 9,5% — такой она была до начала спецоперации России на Украине. Для остановки избыточного укрепления рубля ЦБ увеличил лимит валютных переводов за рубеж в три раза, а Минфин разрешил экспортёрам зачислять валютную выручку на свои счета за рубежом.

Личный счет,Ксения Собчак,Банк России,
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