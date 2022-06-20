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1 час назад

Как изменятся выплаты и льготы с 1 июля

Елена Прошина

Часть российских банков с 1 июля откроет новые льготные программы кредитования и страхования для семей с детьми. В нескольких регионах России пройдет индексация. Об этом рассказала ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская, сообщает URA.RU со ссылкой на агентство Life.

Как изменятся выплаты и льготы с 1 июля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, выплаты в Тамбовской области увеличатся на 1,04. Это коснется тех граждан, которые работают в сельской местности, относятся к инвалидам боевых действий, получают ежемесячные детские пособия или выплаты детям сиротам.

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Кроме того, в Пермском крае пройдет индексация пособий для многодетных семей, выплат пенсионерам и ветеранам труда, стипендий и надбавки для педагогов. В Калининградской области индексация составит 1,03.

Советник по правовым вопросам юридической группы «Совет» Владислав Журавлев рассказал, что в Московской области с 1 июля упростится порядок постановки на учет для безвозмездного получения земельного участка многодетным семьям. По его словам, теперь гражданам для проведения этой процедуры будет достаточно свидетельства о заключении брака, заявления и согласия на обработку данных.

В июле также начнет действовать механизм бесплатного проезда в электричках для детей до семи лет.

Личный счет,Владислав Журавлев,
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