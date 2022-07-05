В России оценили последствия объединения ПФР и ФСС

Эффективность деятельности нового Фонда пенсионного и социального страхования, создание которого ранее одобрила Госдума, будет зависеть от действий его руководства. Об этом в разговоре с "Рамблером" заявил финансовый аналитик Михаил Беляев, комментируя соответствующее решение нижней палаты парламента.