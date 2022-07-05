В России оценили последствия объединения ПФР и ФСС

Госдума исходила из того, что когда укрупняется какой-то денежный фонд, тогда им становится легче и эффективнее маневрировать, принимать решения в области расходования, возможности приумножения средств. То есть чем крупнее финансовая подушка, которой оперируют, тем лучше получается финансовый результат.
У нас дефицитный пенсионный фонд
, он с большим трудом выполняет свое предназначение, с выплатами пенсий все время получаются большие сложности. Считается, что, когда два фонда сольются, то это объединение позволит более эффективно, оперативно и гибко распоряжаться средствами.
Идея правильная, она логически и теоретически обоснована. Но дальше все зависит от практики. Если та структура, которая будет управлять этим объединенным и расширенным фондом, будет действительно эффективно работать, тогда получится тот результат, на который рассчитывали. Но если она не будет достаточно квалифицированной, будет недостаточно ответственно подходить к своей задаче, тогда само по себе объединение средств мало что даст. Будут только основания для того, чтобы потом были более правильные и адекватные решения по распоряжению средствами этого фонда. Первый шаг сделан. А дальше возникает вопрос о том, кто и как будет им управлять.