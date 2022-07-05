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3 часа назад

В России оценили последствия объединения ПФР и ФСС

Семён Капранов
Михаил Беляевэксперт

Эффективность деятельности нового Фонда пенсионного и социального страхования, создание которого ранее одобрила Госдума, будет зависеть от действий его руководства. Об этом в разговоре с "Рамблером" заявил финансовый аналитик Михаил Беляев, комментируя соответствующее решение нижней палаты парламента.

Госдума исходила из того, что когда укрупняется какой-то денежный фонд, тогда им становится легче и эффективнее маневрировать, принимать решения в области расходования, возможности приумножения средств. То есть чем крупнее финансовая подушка, которой оперируют, тем лучше получается финансовый результат.

У нас дефицитный пенсионный фонд, он с большим трудом выполняет свое предназначение, с выплатами пенсий все время получаются большие сложности. Считается, что, когда два фонда сольются, то это объединение позволит более эффективно, оперативно и гибко распоряжаться средствами.

Идея правильная, она логически и теоретически обоснована. Но дальше все зависит от практики. Если та структура, которая будет управлять этим объединенным и расширенным фондом, будет действительно эффективно работать, тогда получится тот результат, на который рассчитывали. Но если она не будет достаточно квалифицированной, будет недостаточно ответственно подходить к своей задаче, тогда само по себе объединение средств мало что даст. Будут только основания для того, чтобы потом были более правильные и адекватные решения по распоряжению средствами этого фонда. Первый шаг сделан. А дальше возникает вопрос о том, кто и как будет им управлять.
Михаил Беляев
Михаил БеляевКандидат экономических наук

Ранее Госдума приняла пакет законов, согласно которым Фонд социального страхования и Пенсионный фонд объединят в одну структуру. Она будет называться Фонд пенсионного и социального страхования.

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