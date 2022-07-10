Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+27° в 
USD 61.27EUR 62.05
Войти в почту
3 часа назад

Хранящим сбережения в долларах россиянам дали совет

Илья Родин

Руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИК «Универ Капитал» Андрей Верников заявил, что в ближнесрочной перспективе доллар продемонстрирует боковую динамику в диапазоне 55-68 рублей. По его мнению, к концу 2022 года он может повыситься до 75 рублей. Об этом пишет «Прайм».

Хранящим сбережения в долларах россиянам дали совет
Фото: ТАССТАСС

Андрей Верников подчеркнул, что российские официальные лица неоднократно высказывались о том, что для «нефтегазовой экономики страны крепкий рубль не выгоден».

Поэтому, по его мнению, если курс американской валюты упадет до 55 рублей, правительство активизирует «словесные интервенции для ослабления рубля». Кроме того, будут предприниматься закупки «валюты недружественных стран».

Верников отметил, что на валютный рынок оказывает влияние также такой важный фактор, как постепенный рост импорта. В частности, существенно увеличились поставки из Турции. Он уточнил, что постепенный рост потребительского кредитования также окажет негативное воздействие на курс рубля.

Эксперт полагает, что к осени курс доллара станет значительно выгоднее для инвесторов. Следовательно, сейчас не следует спешить с продажей валютных сбережений.

Главный макроэкономист УК «Ингосстрах-Инвестиции» Антон Прокудин сообщил ранее, что в случае частичного снятия в РФ ограничений на вывод денежных средств, доллар поднимется до 80 рублей.

Личный счет,Андрей Верников,Ингосстрах-Инвестиции,Универ Капитал,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители