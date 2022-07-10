Хранящим сбережения в долларах россиянам дали совет

Руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИК «Универ Капитал» Андрей Верников заявил, что в ближнесрочной перспективе доллар продемонстрирует боковую динамику в диапазоне 55-68 рублей. По его мнению, к концу 2022 года он может повыситься до 75 рублей. Об этом пишет «Прайм».

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Андрей Верников подчеркнул, что российские официальные лица неоднократно высказывались о том, что для «нефтегазовой экономики страны крепкий рубль не выгоден».

Поэтому, по его мнению, если курс американской валюты упадет до 55 рублей, правительство активизирует «словесные интервенции для ослабления рубля». Кроме того, будут предприниматься закупки «валюты недружественных стран».

Верников отметил, что на валютный рынок оказывает влияние также такой важный фактор, как постепенный рост импорта. В частности, существенно увеличились поставки из Турции. Он уточнил, что постепенный рост потребительского кредитования также окажет негативное воздействие на курс рубля.

Эксперт полагает, что к осени курс доллара станет значительно выгоднее для инвесторов. Следовательно, сейчас не следует спешить с продажей валютных сбережений.