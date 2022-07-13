Россиян предупредили о блокировке банковских карт на новых основаниях

В июле вступают в силу поправки, которыми вводятся дополнительные основания для блокировки счетов россиян. Новые правила заработают с 14 июля, отслеживать ситуацию будут Центробанк и Росфинмониторинг, пишет Primpress.
Новый механизм направлен уменьшения числа подозрительных операций, а также сокращение теневых доходов граждан.
На основании денежных операций компании или человеку будет присваиваться определенный уровень риска. Максимальный – красный, средний - желтый, низкий - зеленый.
Оценку операций будут давать специалисты Центробанка и Росфинмониторинга. В случае присвоения ими красного уровня, может быть принято решение о полной блокировке счетов или же частичном ограничении операций. Также сведения о подозрительных транзакциях будут направлять в полицию или налоговую службу.
Ранее в МВД предложили вносить в «черный список» россиян за передачу банковских карт третьим лицам. Такие карты часто используются в мошеннических схемах. При этом при покупке и продаже нередко используется «пакетное» предложение: можно продать и купить саму карту, пин-код от нее и сим-карту, на которую приходят сообщения от банка.