Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+22° в 
USD 58.85EUR 58.76
Войти в почту
30 минут назад

Уже с 14 июля: Россиян предупредили о блокировке банковских карт на новых основаниях

Алиса Селезнёва

В июле вступают в силу поправки, которыми вводятся дополнительные основания для блокировки счетов россиян. Новые правила заработают с 14 июля, отслеживать ситуацию будут Центробанк и Росфинмониторинг, пишет Primpress.

Россиян предупредили о блокировке банковских карт на новых основаниях
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Новый механизм направлен уменьшения числа подозрительных операций, а также сокращение теневых доходов граждан.

На основании денежных операций компании или человеку будет присваиваться определенный уровень риска. Максимальный – красный, средний - желтый, низкий - зеленый.

Назван «опасный» способ избавления от банковских карт

Оценку операций будут давать специалисты Центробанка и Росфинмониторинга. В случае присвоения ими красного уровня, может быть принято решение о полной блокировке счетов или же частичном ограничении операций. Также сведения о подозрительных транзакциях будут направлять в полицию или налоговую службу.

Ранее в МВД предложили вносить в «черный список» россиян за передачу банковских карт третьим лицам. Такие карты часто используются в мошеннических схемах. При этом при покупке и продаже нередко используется «пакетное» предложение: можно продать и купить саму карту, пин-код от нее и сим-карту, на которую приходят сообщения от банка.

Личный счет,Росфинмониторинг,
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители