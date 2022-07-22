В ЦБ приняли решение касательно выдачи наличной валюты физлицам

Банк России в сентябре продлит ограничение на выдачу наличной иностранной валюты физическим лицам, сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

По ее мнению, ситуация с поступлением наличной иностранной валюты вряд ли улучшится в будущем.

"К сожалению, у нас нет оснований ожидать, что ситуация с поступлением наличной иностранной валюты изменится к лучшему в ближайшем будущем", - сказала она, напомнив, что решения недружественных стран о запрете ввоза в Россию наличной валюты остаются в силе.



"При этом наши банки должны иметь возможность реализовывать для всех граждан их права на открытые раньше валютные счета получить сумму в рамках разрешенного лимита на сумму в 10 тыс. [долларов]. Поэтому в сентябре мы вынуждены будем продлить те ограничения, которые ввели в начале марта", - добавила она.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что наличные доллары не исчезнут из России «даже в самом апокалиптическом сценарии». Об этом сообщает РИА Новости.

Набиуллина подчеркнула, что ЦБ продолжит стимулировать перевод банковских балансов в рубли или «дружественные» валюты, но на наличных долларах это не отразится.

«Даже в самом таком, апокалиптическом, если можно сказать, сценарии, сложном сценарии, у нас наличный доллар в стране будет обращаться», - заявила глава ЦБ.

По ее словам, сейчас на руках у россиян около 85 миллиардов долларов и евро (в долларовом выражении).

В мае замглавы Центробанка Ксения Юдаева сообщила, что банки смогут вводить отрицательные ставки по валютным вкладам юридических лиц. В июле в РФ был принят соответствующий закон.

Юдаева объяснила, что российские власти стремятся снизить объемы использования валют «недружественных стран». В ЦБ хотят, чтобы на российском рынке росла роль рубля и валют тех стран, которые ведут с РФ бизнес и сохраняют партнерские отношения.

Держатели валютных вкладов в России рискуют своими финансами в случае попадания банков под антироссийские санкции, заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. По ее словам, многие отечественные компании, учитывая все риски, переводят собственные активы в рубль, а также в валюты дружественных России стран, сообщает ПРАЙМ.

Иметь валютные вклады может быть сопряжено с рисками попадания банков под такого рода санкции, и поэтому здесь, конечно, людям, компаниям надо это учитывать. Мы видим, кстати, что многие компании, действительно, это учитывают и переводят свои активы в более безопасные надежные формы активов, — заявила Набиуллина.

Ранее российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак обратилась к председателю ЦБ с просьбой снять лимиты на долларовые переводы. В своем письме она пожаловалась на большие комиссии за хранение валюты в России и невозможность перевести ее за пределы страны даже в дружественные страны.

Эксперт «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк заявил, что в краткосрочной перспективе стабилизировать курс рубля поможет только покупка валюты Банком России или Минфином. Он также добавил, что выкуп валют «дружественных» стран может стабилизировать доходы бюджета и завершить второе полугодие с профицитом.

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что спад в экономике РФ окажется более длительным и менее глубоким, чем изначально предполагалось. Об этом сообщает ТАСС.

Набиуллина выступила в пятницу, 22 июля, на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров российского регулятора.

«Поступающие данные указывают на то, что экономический спад будет более растянутым во времени и, возможно, менее глубоким», — пояснила Набиуллина.

Каких-либо прогнозов и сроков, связанных с ситуацией вокруг экономики РФ, Набиуллина не привела.

Также стало известно, что Банк России понизил прогноз инфляции по итогам 2022 года до 12-15%. Прогноз по годовой инфляции на 2023 год Банк России сохранил на уровне 5-7%.

Кроме того, эксперт института «Центр развития» НИУ ВШЭ Игорь Сафонов предположил, что годовая инфляция в России к концу декабря 2022-го составит 14-14,5% или 15,8%.

Центробанк снизил ключевую ставку на 1,5 процентных пункта — до 8 процентов годовых, следует из релиза на сайте регулятора. Понижение стало пятым кряду, теперь ставка зафиксирована на уровне ниже, чем было до 24 февраля.

Лучше ожидаемого

Обосновывая свое решение, ЦБ разъяснил, что нынешние темпы прироста потребительских цен (основной показатель, на базе которого высчитывается инфляция) остаются низкими, что способствует дальнейшему замедлению инфляции. В июне ее показатель составил 15,9 процента (по сравнению с 17,1 процента в мае). Таким образом, регулятор видит простор для дальнейшего стимулирования экономики без опасений резкого подорожания товаров и услуг.

К концу года инфляция будет равняться 12-15 процентам, считают в ЦБ. При этом инфляционные ожидания профессиональных аналитиков, как утверждается, находятся вблизи отметки в четыре процента, которая на протяжении последних лет выполняла роль целевого показателя (или таргета) для ЦБ. Регулятор уверен, что при сохранении нынешнего курса в денежно-кредитной политике этого уровня удастся достичь к 2024 году.

С момента предыдущего заседания совета директоров ЦБ, на котором было принято решение снизить ставку с 11 до 9,5 процента, ставки по кредитам и депозитам продолжили снижаться вместе с доходностями кратко- и среднесрочных облигаций федерального займа (ОФЗ). Доходность долгосрочных бумаг осталась примерно на прежнем уровне.

Тратить надо больше

Благодаря последовательному снижению ключевой ставки начался приток средств населения на текущие счета вместо менее ликвидных депозитов. Это создает условия для «активизации потребления в будущем». При этом ЦБ стремится создать условия для более активного наращивания объемов кредитования в экономике. Этот процесс до сих пор тормозился повышенной премией за риск в кредитных ставках многих банков и их жесткими требованиями к заемщикам. Регулятор рассчитывает, что снижение ставки до 8 процентов поспособствует росту кредитования, необходимого российской экономике в условиях кризиса.

«Внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. Вместе с тем оперативные индикаторы указывают на то, что снижение деловой активности происходит медленнее, чем Банк России предполагал в июне», — говорится в релизе.

Предприятия по-прежнему испытывают трудности в производстве и логистике, что также негативно сказывается на деловой активности в целом. Однако ЦБ фиксирует улучшение деловых настроений по мере диверсификации поставщиков как готовой продукции, так и сырья, комплектующих и рынков сбыта.

«Потребительская активность остается сдержанной, но начинает восстанавливаться, в том числе в условиях постепенного роста импорта потребительских товаров. При этом сокращение импорта в целом из-за введения внешних торговых и финансовых ограничений по-прежнему существенно опережает снижение экспорта», — отмечает ЦБ.

Также он констатирует стабильную ситуацию на рынке труда. Его адаптация к новым условиям происходит через механизм неполной занятости и через подстройку реальных зарплат.

Не впервой

Нынешнее понижение ключевой ставки стало пятым подряд после того, как в конце февраля она была резко повышена до 20 процентов годовых. Тогда такое решение обуславливалось стремлением противодействовать ослаблению курса рубля на фоне первых антироссийских санкций из-за спецоперации на Украине. Однако в дальнейшем национальная валюта начала укрепляться из-за дефицита импорта и невостребованности главных мировых резервных валют: доллара, евро, фунта, иены.

Снижение ставки стало одной из мер ЦБ по ослаблению введенных в феврале-марте ограничений. Одно из последних сохраняющихся касается запрета на вывоз из страны наличной иностранной валюты в объеме более 10 тысяч долларов.

Начиная с марта, ключевая ставка последовательно снижалась до 17,14, 11 и 9,5 процента. До 22 июля она находилась на уровне, на котором была до 24 февраля. Показатель в 9,5 процента годовых был вдвое выше 4,25 процента, которые были достигнуты весной 2021 года и стали самым низким уровнем в новейшей истории России.

Слишком резко

При этом аналитики ожидали менее решительных мер от регулятора. Большинство из них полагали, что понижение ключевой ставки ограничится 0,5 процентных пункта, что означало бы фиксацию ставки на уровне восьми процентов годовых. Специалисты считали, что ЦБ таким образом оставит пространство для маневра на случай дальнейшего ухудшения ситуации.

Снижение ключевой ставки, согласно базовым законам экономики, должно повлечь удешевление кредитов и заемных средств в целом, понижение общего уровня ставок на рынке, а также ухудшение условий по депозитам и другим инвестиционным инструментам. Последнее обстоятельство должно стимулировать население и бизнес к повышению расходов, которые, в свою очередь, будут способствовать росту заказов, инвестиций в основной капитал и восстановлению экономики.

В следующий раз совет директоров Центробанка соберется, чтобы обсудить вопрос возможного изменения ключевой ставки, 16 сентября.

Центробанк разрешил банкам стран из списка недружественных заключать на российском валютном рынке сделки купли-продажи одной иностранной валюты в обмен на другую. Об этом говорится на сайте регулятора.

Также «недружественным» банкам-нерезидентам разрешены соответствующие поставочные валютные форварды и своп-договоры. При этом цены в договорах не должны отклоняться более чем на 2% от цен на такие же инструменты на российских биржевых торгах и на международных рынках на момент заключения.

Кроме того, регулятор отменил 30-процентный лимит по авансовым платежам в пользу нерезидентов по импортным контрактам на услуги, работы и результаты интеллектуальной деятельности. Это ограничение действовало с апреля текущего года.

На фоне санкций Центробанк временно приостановил переводы иностранных юридических и физических лиц из некоторых стран на счета за рубежом. Помимо этого, переводы для нерезидентов без открытия счета были ограничены суммой в пять тысяч долларов либо в таком эквиваленте в месяц.

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий банкам вводить отрицательные ставки по валютным вкладам юридических лиц. Документ опубликован на официальном портале правовой информации и вступил в силу.

Теперь в договоре депозита в инвалюте, заключаемого с компанией, может быть предусмотрено взимание комиссии, превышающей сумму выплачиваемых процентов. Как указано в документе, решение направлено на снижение концентрации средств в иностранной валюте на банковских вкладах.

Ранее в Минэкономразвития подчеркнули, что мера должна стимулировать бизнес избавляться от долларов и евро. При этом закон не обязывает кредитные организации вводить комиссию, а предоставляет им такую возможность. Отрицательные ставки теперь смогут устанавливать не только в новых, но и в уже действующих договорах валютных вкладов юрлиц.

Покупать иностранную валюту для выезда в зарубежные страны, которые открыты для россиян, лучше всего в банках, расположенных на территории РФ. Такую рекомендацию дал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.

По словам эксперта, несмотря на то что это задача непростая, она вполне выполнима:

— За пределами России, в особенности в странах Европы, в обменных пунктах вы рубли не поменяете, так как их не принимают. Разве что из-под полы и по максимально невыгодному курсу. Поэтому если вы собираетесь, скажем, в условную Чехию или Финляндию, то лучше приобретать доллары и евро в российских банках.

Для этого, по словам Юденкова, придется отслеживать предложения банков (кто и какой курс предлагает), а это сложная маркетинговая работа. Да и одного мониторинга мало. Нужно дополнительно звонить в это финансовое учреждение, чтобы узнать, имеется ли в кассе валюта или нет.

Эксперт порекомендовал приобретать доллары и евро в РФ. Это позволит исключить вероятность отказа в обмене валюты для россиян в странах, которые включены в список недружественных государств.

При этом Юденков напомнил, что из России без декларации можно вывезти наличные денежные средства в общей сумме, не превышающей 10 тысяч долларов США. Большая сумма подлежит таможенному декларированию в письменной форме.

Кстати, даже при поездке в страны, где принимают российские карты, обойтись без местной валюты вряд ли удастся, предупредил специалист.

— Это восемь стран и две республики: Вьетнам, Турция, Армения, Абхазия, Таджикистан, Казахстан, Белоруссия, Киргизия, Узбекистан и Южная Осетия, — говорит он. — Там вы сможете рассчитаться картой за гостиницу, за покупку в некоторых магазинах и за ресторан. Но вот в такси вас попросят оплатить поездку в национальной валюте.