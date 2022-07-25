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55 минут назад

РБК: Минтруд намерен обязать директоров школ и главврачей декларировать расходы

BFM.RUиещё 14

В России намерены внести поправки в антикоррупционное законодательство с целью ужесточить контроль за расходами чиновников, руководителей бюджетных учреждений и госкорпораций. Об этом пишет РБК со ссылкой на документ, разработанный Министерством труда РФ.

Минтруд обяжет главврачей и директоров школ декларировать расходы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В публикации уточняется, что руководителей государственных и муниципальных учреждений, в том числе главных врачей и директоров школ, обяжут декларировать расходы. Сейчас они и их родственники отчитываются только о доходах и имуществе.

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По подсчетам РБК, нововведение может затронуть около 206,6 тысячи россиян. Помимо этого, инициатива Минтруда предусматривает расширение списка сделок, которые подлежат декларированию при соблюдении критерия по соотношению с совокупным доходом. В него будут включены взятие и погашение кредитов, приобретение имущества и рефинансирование кредитов.

Источники издания в пресс-службе Минтруда подтвердили, что документ был одобрен на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности. Инициативу также поддержали МВД, Минфин, Росфинмониторинг и другие заинтересованные ведомства.

Личный счет,Минтруд России,Росфинмониторинг,
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