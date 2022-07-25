Минтруд обяжет главврачей и директоров школ декларировать расходы

В России намерены внести поправки в антикоррупционное законодательство с целью ужесточить контроль за расходами чиновников, руководителей бюджетных учреждений и госкорпораций. Об этом пишет РБК со ссылкой на документ, разработанный Министерством труда РФ.

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В публикации уточняется, что руководителей государственных и муниципальных учреждений, в том числе главных врачей и директоров школ, обяжут декларировать расходы. Сейчас они и их родственники отчитываются только о доходах и имуществе.

По подсчетам РБК, нововведение может затронуть около 206,6 тысячи россиян. Помимо этого, инициатива Минтруда предусматривает расширение списка сделок, которые подлежат декларированию при соблюдении критерия по соотношению с совокупным доходом. В него будут включены взятие и погашение кредитов, приобретение имущества и рефинансирование кредитов.