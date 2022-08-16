В России захотели ужесточить правила переводов денег

Росфинмониторинг подготовил законопроект, который предполагает введение максимальной планки для переводов физлиц без открытия счета в случае упрощенной идентификации в 60 тыс. рублей. Об этом во вторник сообщает "Коммерсантъ". Соответствующие изменения предлагается внести в антиотмывочный закон и закон о национальной платежной системе.

Фото: ТАСС ТАСС

В предложениях ведомства содержится и ряд других ограничений. Например, отмена нормы, по которой банк может "самостоятельно осуществлять заполнение расчетных документов плательщиков с использованием информации, полученной от плательщиков, в том числе при осуществлении процедуры идентификации".

Видео дня

Как пишет газета, в проекте закона есть и послабления, в том числе при переводе до 100 тыс. рублей физлицам можно будет не указывать прописку.

В Росфинмониторинге на запрос газеты не ответили. В Банке России изданию сообщили, что получили законопроект от Росфинмониторинга и "инициатива прорабатывается".

Однако у участников рынка проект вызвал много вопросов. Так, президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков не понимает, "откуда и зачем появился такой закон". "Он пришел без пояснительной записки… и предварительно порождает массу вопросов и неудобств", - отметил он.

При этом Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД) признает необходимым введение лимита на операции без открытия счета. "Тем не менее, на наш взгляд, введение столь низкого порога для перевода денежных средств без открытия банковского счета не вполне оправдано", - говорится в документе ассоциации.