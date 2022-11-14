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53 минуты назад

Россиянам назвали причины подорожания кофе

Елена Прошина

Зампред правления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров Дмитрий Леонов объяснил, почему в России подорожал кофе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Россиянам назвали причины подорожания кофе
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам Леонова, рост цен на кофе происходит не только на российском рынке – это общемировая тенденция.

«В 2022 году ввиду проблем с производством – неурожая, удорожания упаковки, удобрений, логистических сложностей и другое, – мы наблюдаем рост мировых цен на кофе. Эта тенденция характерна для всех стран», – рассказал он.

Леонов также подчеркнул, что дальнейшее ценообразование тоже будет зависеть от валютного рынка и ситуации в мире.

«Дальнейшая динамика традиционно будет зависеть от балансов спроса и предложения на мировых рынках, биржевых цен и курса валют», – уточнил эксперт.

Ранее посол Колумбии в РФ Эктор Аренас Нейра предупредил россиян о скором подорожании колумбийского кофе.

Личный счет,Дмитрий Леонов,
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