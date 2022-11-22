Как перестать работать после 40 лет: россиянам дали совет

Основатель «Школы Практического Инвестирования» Фёдор Сидоров рассказал, как правильно откладывать часть дохода так, чтобы после 40 лет жить только на проценты от этих денег. Об этом сообщает ПРАЙМ.
«Сейчас, когда доходы россиян сокращаются, а вложения становятся всё более рискованными, гарантировать, что вам удастся выйти на пенсию раньше срока, крайне сложно. Но вот формировать финансовую подушку безопасности, пусть даже в таких сложных условиях – необходимость», – считает Сидоров.
Финансист уверяет, что если ежемесячно откладывать часть своего дохода и не тратить эти деньги до срока, то впоследствии можно будет жить на проценты от этих денег.
Инвестор отметил, что впоследствии вам возможно удастся купить на эти средства недвижимость и сдавать её в аренду, либо вы сможете приобрести собственный бизнес.
«Все зависит от ваших личных финансовых возможностей», – заявляет Сидоров.
Неплохим вариантом, по его мнению, может быть дауншифтинг – явление, когда люди уезжают жить в сельскую местность или дешёвые страны, имея стабильный доход.
Также, по словам эксперта, существует целое движение Financial Independence Retire Early – «финансовая независимость, чтобы выйти на пенсию раньше». Участники этого движения резко сокращают свои потребности, чтобы откладывать не 5-10% от своих доходов, а сразу до 90%.
«Для кого-то такой подход действительно станет способом выйти раньше на пенсию. Кому-то эти умения позволят закрыть кредиты и дальше жить более свободно. А для многих россиян экономить и создать хотя бы небольшой запас средств на "черный день" – жизненная необходимость», – подытожил эксперт.
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