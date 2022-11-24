WSJ: США наращивают усилия по выявлению активов российских бизнесменов

Федеральные прокуроры пытаются обнаружить и конфисковать замороженные на территории США активы российских предпринимателей. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

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Источник пояснил, что за последние месяцы прокуроры разослали огромное количество судебных повесток в попытке найти и в дальнейшем изъять денежные счета, недвижимость, трастовые фонды попавших под санкции российских бизнесменов.

По словам собеседника газеты, юристы ищут документы, которые помогут им «прорваться сквозь запутанные схемы прав собственности».

Он заметил, что американские чиновники сталкиваются со значительными сложностями даже на первом этапе поиска активов, которые были тщательно скрыты опытными специалистами.

Отмечается, что действия американских прокуроров являются частью общих усилий коллективного Запада по поиску новых источников финансирования Украины.