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24 минуты назад

WSJ: США наращивают усилия по выявлению активов российских бизнесменов

Илья Родин

Федеральные прокуроры пытаются обнаружить и конфисковать замороженные на территории США активы российских предпринимателей. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

WSJ: США наращивают усилия по выявлению активов российских бизнесменов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Источник пояснил, что за последние месяцы прокуроры разослали огромное количество судебных повесток в попытке найти и в дальнейшем изъять денежные счета, недвижимость, трастовые фонды попавших под санкции российских бизнесменов.

По словам собеседника газеты, юристы ищут документы, которые помогут им «прорваться сквозь запутанные схемы прав собственности».

Он заметил, что американские чиновники сталкиваются со значительными сложностями даже на первом этапе поиска активов, которые были тщательно скрыты опытными специалистами.

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Отмечается, что действия американских прокуроров являются частью общих усилий коллективного Запада по поиску новых источников финансирования Украины.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев раскритиковал ранее резолюцию Генассамблеи ООН, согласно которой Москве предписывается выплатить Киеву значительные денежные средства.

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