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1 час назад

Раскрыта новая схема мошенничества с «налогом на легализацию»

Лера Букина

Мошенники нашли новый способ обмана россиян. Теперь они пытаются выманить у них средства с помощью «налога на легализацию». Об этом заявила РИА Новости глава юридического управления Росфинмониторинга Ольга Тисен.

Раскрыта новая схема мошенничества с «налогом на легализацию»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Аферисты утверждают, что после уплаты такого налога они смогут вернуть деньги, которые ранее были у них украдены. Представляются они сотрудниками Росфинмониторинга.

Мошенники придумывают легенду, что средства граждан находятся на брокерских зарубежных счетах. Для того чтобы их вернуть, нужно якобы перевести определенную сумму.

Такие уведомления россияне получают в электронном виде. В письмах ведомство просит направить документацию, подтверждающую законность происхождения средств на их счетах.

Затем злоумышленники сообщают о необходимости оплатить «издержки, связанные с легализацией доходов». Однако в этот момент граждане становятся жертвами мошенничества.

Ранее «Известия», ссылаясь на специалистов по информационной безопасности, сообщили, что подключаться к открытым точкам Wi-Fi рискованно. По словам экспертов, мошенники перехватывают и расшифровывают данные, переданные через открытые сети. Речь идет, в частности, о логинах и паролях для доступа в банк-клиенты.

Личный счет,Росфинмониторинг,
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