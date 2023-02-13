Раскрыта новая схема мошенничества с «налогом на легализацию»

Мошенники нашли новый способ обмана россиян. Теперь они пытаются выманить у них средства с помощью «налога на легализацию». Об этом заявила РИА Новости глава юридического управления Росфинмониторинга Ольга Тисен.

Аферисты утверждают, что после уплаты такого налога они смогут вернуть деньги, которые ранее были у них украдены. Представляются они сотрудниками Росфинмониторинга.

Мошенники придумывают легенду, что средства граждан находятся на брокерских зарубежных счетах. Для того чтобы их вернуть, нужно якобы перевести определенную сумму.

Такие уведомления россияне получают в электронном виде. В письмах ведомство просит направить документацию, подтверждающую законность происхождения средств на их счетах.

Затем злоумышленники сообщают о необходимости оплатить «издержки, связанные с легализацией доходов». Однако в этот момент граждане становятся жертвами мошенничества.