Россияне установили рекорд по выводу средств за рубеж

Уточняется, что за 2022 год этот показатель подскочил более чем втрое. Этот прирост стал рекордным за всю историю наблюдений – как минимум с 2018 года. При этом за 2021 год россияне перевели в иностранные банки всего 5,4 миллиарда долларов – это меньше, чем в некоторые месяцы 2023 года.