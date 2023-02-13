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50 минут назад

Зарубежные сбережения россиян выросли втрое за 2022 год

Елена Прошина

Согласно статистике Банка России, на начало 2023 года сбережения граждан России в зарубежных банках достигли 6,63 триллионов рублей, или 94,3 миллиардов долларов по актуальному на тот момент курсу.

Россияне установили рекорд по выводу средств за рубеж
Фото: ТАССТАСС

Уточняется, что за 2022 год этот показатель подскочил более чем втрое. Этот прирост стал рекордным за всю историю наблюдений – как минимум с 2018 года. При этом за 2021 год россияне перевели в иностранные банки всего 5,4 миллиарда долларов – это меньше, чем в некоторые месяцы 2023 года.

Росфинмониторинг захотел изменить правила денежных переводов

Ранее директор департамента противодействия недобросовестным практикам Центрального Банка Валерий Лях рассказал об увеличении финансовых пирамид в 2022 году вдвое.

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