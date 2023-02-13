Россияне установили рекорд по выводу средств за рубеж

Согласно статистике Банка России, на начало 2023 года сбережения граждан России в зарубежных банках достигли 6,63 триллионов рублей, или 94,3 миллиардов долларов по актуальному на тот момент курсу.
Уточняется, что за 2022 год этот показатель подскочил более чем втрое. Этот прирост стал рекордным за всю историю наблюдений – как минимум с 2018 года. При этом за 2021 год россияне перевели в иностранные банки всего 5,4 миллиарда долларов – это меньше, чем в некоторые месяцы 2023 года.
Ранее директор департамента противодействия недобросовестным практикам Центрального Банка Валерий Лях рассказал об увеличении финансовых пирамид в 2022 году вдвое.